鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-03-09 20:32

綜合外媒周一 (9 日) 報導，油價飆升正迅速衝擊亞洲經濟體。隨著中東戰事升級、荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運幾近停滯，國際油價一度逼近每桶 120 美元，多個高度依賴能源進口的亞洲國家紛紛推出緊急措施，從油價上限、補貼政策到釋放戰略儲備，以避免能源危機進一步擴散。

油價飆升逼近 120 美元 亞洲各國急推應對措施

‌



自美國與以色列對伊朗發動空襲以來，中東衝突持續升溫，波斯灣多處能源設施與出口路線受到干擾，荷姆茲海峽幾乎停擺。這條全球最重要的能源航道平時承載約五分之一的石油運輸量，一旦受阻，對高度依賴進口能源的亞洲衝擊尤為明顯。

布蘭特原油期貨一度大漲 13% 至每桶 104.7 美元，美國西德州原油 (WTI) 期貨盤中更飆升 30% 至 118.46 美元，創 1988 年以來最大單日漲幅之一。

面對油價急升，南韓總統李在明宣布政府將「迅速導入」石油產品價格上限制度，這將是南韓 30 年來首次實施油價上限。南韓媒體指出，首爾汽油平均價格已升至每公升 1945 韓元，創近四年新高。

李在明表示，政府將與戰略夥伴合作尋找替代能源供應來源，以減少對荷姆茲海峽航道的依賴。

日本政府則已要求國內石油儲備基地準備釋放原油庫存；台灣也對汽油價格設定每周漲幅上限，以減輕消費者負擔。七大工業國 (G7) 財長同日也將討論是否協調釋放戰略石油儲備，以穩定市場。

能源顧問公司 Rystad Energy 分析師 Masanori Odaka 指出，政府可透過補貼短期壓抑價格衝擊，但這實際上等於「向未來借錢」來穩定當前市場。

亞洲需求端恐慌蔓延 民生與產業壓力升高

油價飆升已迅速衝擊亞洲多國日常生活與產業活動。從孟加拉到泰國與新加坡，駕駛人紛紛湧向加油站搶加燃料，擔心價格進一步上漲或供應中斷。

越南柴油價格自 2 月底以來已暴漲近 57%，部分加油站為因應搶購潮縮短營業時間，甚至暫停銷售。

在澳洲，政府則試圖安撫農民對柴油供應的擔憂，因冬季作物播種期即將到來。能源部長波溫 (Chris Bowen) 表示，目前並不存在供應短缺問題，但需求正出現「巨大激增」。

南亞國家情況更為嚴峻。巴基斯坦部分省份已限制公務員出差，並要求政府部門在 48 小時內提出節能與撙節計畫。

印度雖受惠於美國豁免措施，仍可持續購買俄羅斯原油，但在液化石油氣 (LPG) 與液化天然氣 (LNG) 方面仍面臨壓力。LPG 在印度主要用於家庭烹飪，而 LNG 則廣泛用於發電與工業生產。

孟買投資顧問 Chanchal Agarwal 指出，民眾通常不會因原油價格本身恐慌，而是當「廚房開銷上升」時才真正感受到壓力。

能源短缺衝擊製造業 亞洲產業鏈面臨成本上升

能源供應緊張已開始影響亞洲製造業。印度古吉拉特邦因天然氣供應減少，當地汽車與製造業企業正面臨能源短缺。

印度最大汽車製造商之一 Maruti Suzuki 已向供應商詢問備援能源方案，包括部分改用燃料油。塔塔汽車 (Tata Motors) 則考慮以丙烷或液化石油氣替代塗裝工廠烤爐所使用的天然氣，這可能進一步推高生產成本。

能源短缺甚至影響到公共服務。在印度浦那 (Pune)，因 LPG 供應不足，部分使用燃氣的火化設施已被迫暫停運作。

在宏觀層面，能源價格飆升也引發金融市場震盪。南韓股市 KOSPI 在短短四個交易日內劇烈波動，一度單日重挫 12%，隔日又反彈 10%。韓元也跌至 2009 年以來最低水準。

南韓政府已啟動 100 兆韓元市場穩定計畫，並表示若有需要將進一步擴大規模，以因應金融市場與能源價格的衝擊。