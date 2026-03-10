鉅亨網編輯林羿君 2026-03-10 12:20

「在我 30 年的職業生涯中，從未見過這種景象。」能源投資公司 Tortoise Capital 投資組合經理 Rob Thummel 如此形容近期油市的劇烈波動。他指出，目前仍難判斷市場何時能恢復穩定，但全球其實並不缺乏石油，真正的問題在於如何讓石油重新順利流動。

中東衝突升溫正持續衝擊全球能源市場。國際油價在短短 24 小時內上演罕見的「極限雲霄飛車」行情，美國西德州中質原油（WTI）一度逼近每桶 120 美元，但隨後迅速回吐漲幅並跌至 85 美元附近，成為近年最劇烈的一次盤中反轉之一。

在週一 (9 日) 亞洲交易時段，油價漲勢一度失控。WTI 原油先突破每桶 100 美元大關，隨後 110 美元也迅速被突破，盤中最高逼近 120 美元，最大漲幅一度達 31%。然而，隨著交易時段轉入歐美市場，市場情緒快速逆轉，油價開始大幅回落。

最終，WTI 原油期貨週一結算價僅上漲 4.3%，報每桶 94.77 美元。美股收盤後的盤後交易中，油價進一步滑落至約 85 美元，較亞洲盤高點回落約 35 美元。短短一天內出現如此劇烈的波動，被市場人士形容為現代交易史上最令人震驚的反轉行情之一。

油價極端震盪 全球股市先跌後彈

油價的劇烈波動同樣牽動全球金融市場。週一亞洲與歐洲股市早盤普遍遭到拋售，但隨著油價回落，美股逐步收復跌幅並最終反彈。

部分投資人與美國官員指出，近期金融市場上的油價飆升，某種程度上已超出對實體石油供應長期威脅的評估，顯示市場對地緣政治風險的情緒反應相當劇烈。

戰略儲備與航運消息 緩解供應恐慌

市場人士指出，油價從高點回落的原因之一，是部分油輪成功穿越荷姆茲海峽並駛往亞洲的消息，顯示這條全球最重要的能源航道尚未完全中斷。此外，七國集團（G7）可能動用戰略石油儲備的預期，也對市場情緒產生影響。

七國集團成員包括美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與英國。各國官員週一召開特別會議，討論穩定能源市場的措施。法國財政部長 Roland Lescure 表示，各國已準備採取一切必要行動，包括動用戰略石油儲備，以穩定市場。

根據美國能源資訊署（EIA）資料，美國目前戰略石油儲備約為 4.15 億桶，雖較 2010 年代高峰的 7.27 億桶明顯下降，但仍具備一定調節市場的能力。2022 年俄烏戰爭爆發後，美國曾史無前例地釋放大量戰略儲備，以平抑能源價格。

儘管市場情緒短暫回穩，部分分析人士仍對油價前景保持警惕。石油諮詢公司 Ritterbusch & Associates 總裁 Jim Ritterbusch 表示，當前市場出現的極端波動，反而可能意味著本輪油價漲勢尚未結束。

巴西國家石油公司執行長 Magda Chambriard 則指出，在荷姆茲海峽封鎖後，能源市場一度陷入「完全瘋狂」的狀態。她認為，波斯灣沿岸部分高產油田的減產，可能使供應問題持續更長時間，因為油田停產可以迅速發生，但恢復生產往往並不容易。

在宏觀金融市場方面，美國公債殖利率變動相對有限。10 年期美國公債殖利率週一收於 4.133%，與前一交易日大致持平。不過市場對聯準會政策路徑的預期已出現變化，交易員目前預估，聯準會最早可能要到 9 月才會降息 25 個基點，而在美國襲擊伊朗之前，市場仍普遍預期 7 月就會開始降息。

部分債券選擇權交易甚至顯示，有投資人押注聯準會今年可能完全不會降息。道明證券指出，市場逐漸出現「滯脹」氛圍，即經濟成長放緩與通膨壓力並存，但目前各資產的波動幅度仍處於可控範圍。

荷蘭國際集團（ING）美洲研究主管 Padhraic Garvey 表示，金融市場已透過油價上漲、波動性加劇與殖利率變動等訊號，反映出對地緣政治風險的擔憂。他認為，對美國政府而言，若衝突能夠迅速結束，將比長期戰事更有利於金融市場與經濟穩定。