鉅亨網編譯段智恆 2026-01-05 23:30

全球記憶體晶片供應持續吃緊，在人工智慧 (AI) 基礎建設需求帶動下，投資人押注價格續漲，相關類股周一 (5 日) 全面走揚。市場預期，供給緊俏態勢短期內難以緩解，推升記憶體族群投資吸引力。

三星電子共同執行長盧泰文 (TM Roh) 日前接受《路透》專訪時形容，此次記憶體短缺「前所未見」，並呼應同業看法指出，供給受限的情況可能持續數月，甚至延伸至數年。隨著全球加速建置 AI 資料中心，相關需求正大量消耗產能。

為因應 AI 伺服器對高頻寬記憶體 (HBM) 的強勁需求，記憶體廠商紛紛將產能轉向高階產品，進一步擠壓其他應用領域的供給，包括用於 USB 隨身碟與智慧手機的快閃記憶體。市調機構 TrendForce 指出，自去年 2 月以來，部分記憶體產品價格已翻倍上漲，吸引交易員押注此波漲勢仍有延續空間。

個股表現方面，美光 (MU-US) 周一盤初上漲約 2%；南韓市場中，SK 海力士與三星電子股價分別收漲近 3% 與 7.5%。美光執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 上月表示，預期記憶體市場緊俏狀態將延續至 2026 年之後。美光股價在 2025 年大漲約 240%，遠超過同期間晶片類股指數約 42% 的漲幅。