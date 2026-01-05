鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-05 22:40

美股主要指數周一 (5 日) 開盤走高，科技股反彈帶動主要指數上揚，即便美國對委內瑞拉發動軍事行動、拘捕總統馬杜洛引發地緣政治風險，市場風險偏好仍維持穩健。能源股在油價波動與相關題材激勵下同步走強，金價與美元也因避險需求升溫而上漲，顯示投資人一方面布局成長型資產，同時也提高防禦配置。

〈美股早盤〉地緣風險升溫未阻漲勢！主要指數開高 能源股同步走強(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 450 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數漲近 130 點或 0.6%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 1.9%。

美國科技股期貨走強，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.6%，晶片股表現亮眼，美光 (MU-US) 與英特爾 (INTC-US) 盤前漲幅均逾 3%。標普 500 期貨上揚 0.2%。避險資產方面，金價站上每盎司 4,400 美元，白銀大漲逾 3%；美元指數則邁向去年 11 月以來最大單日漲幅。

地緣政治升溫 黃金與美元獲支撐

原油市場則呈現震盪走勢，交易員評估委內瑞拉政局變化對供給前景的影響。布蘭特原油在漲跌之間來回波動。美國總統川普提出由美方主導振興委內瑞拉能源產業的構想後，雪佛龍 (Chevron) 盤前股價勁揚逾 6%，帶動美國主要能源股同步走高。

百達資產管理資深投資顧問 Christopher Dembik 表示，委內瑞拉事件對經濟的實質影響有限，難以對股市構成壓力；即使在最樂觀的情境下，相關發展對原油市場產生明顯影響，恐怕也需兩到三年時間。

AI 題材續主導市場 債市與宏觀變數受關注

大型科技股的樂觀情緒在亞洲市場尤為明顯，區域股市指數創下歷史新高；歐洲股市則由科技與礦業類股領漲。Saxo Markets 首席投資策略師 Charu Chanana 指出，AI 仍是當前市場最具主導力的因素，科技股的樂觀情緒持續壓過其他敘事。

市場對後續發展仍存不確定性。委內瑞拉代理總統羅德里格斯 (Delcy Rodríguez) 呼籲美國與委內瑞拉合作，在最初強烈反彈後，對川普政府釋出較為和緩的訊號。

債市方面，美國 10 年期公債殖利率大致持平於 4.18%。市場關注，相關事件是否會因風險升溫而提高美債吸引力，或因通膨與美國財政政策疑慮而削弱需求。

Jefferies 歐洲首席經濟學家兼策略師 Mohit Kumar 指出，短期內不確定性仍高，市場焦點可能回歸總體經濟，包括 AI 投資辯論、就業與通膨走勢，以及 1 月政府與企業債券的大量供給。

此外，馬杜洛遭拘捕也讓投資人押注的委內瑞拉債券浮現上漲空間。該國主權債與國營石油公司 PDVSA 的違約債券，近月已上漲至每美元 23 至 33 美分，未來若出現債務重整契機，仍可能進一步走高。

截至台北時間周一（5 日）22 時許：

焦點個股：

雪佛龍 (CVX-US) 早盤股價上漲 5.02%，至每股 163.72 美元

Credit Sights 分析師在報告中指出，如果美國政府接管委內瑞拉石油工業，美國能源巨頭雪佛龍可能成為最大的受益者。上周末美國逮捕委內瑞拉總統後，美方表示將加強對該國石油的控制。分析師表示：「雪佛龍是唯一一家在委內瑞拉經營的美國能源公司，且該公司在 2025 年期間一直保留著其營運許可。」儘管該公司有望從委內瑞拉業務中獲益，但 Credit Sights 分析師也指出，雪佛龍管理層在公開表態中「更青睞對其他地區的投資」，例如圭亞那。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.89%，至每股 450.75 美元

此前連續 7 連跌的特斯拉盤前反彈 1.6%。有消息指出特斯拉 12 月在歐洲多國銷售量仍有大幅下滑，但挪威例外。外媒引述相關機構的數據稱，在去年 12 月份，挪威新註冊的特斯拉電動車有 5,679 輛，較去年同期大增 89%。外媒也提到，挪威市場上目前銷售的汽車，基本上全是電動車，而特斯拉去年在挪威市占率有 19%。

CoreWeave(CRWV-US) 早盤股價上漲 5.15%，至每股 83.41 美元

D.A.Davidson 分析師 Gil Luria 表示，雖然 OpenAI 潛在的融資輪可能會為 CoreWeave 股價帶來短期提振，但該公司的股票仍蘊含巨大風險。 Luria 指出：「我們仍然認為，CoreWeave 的股票價值最終可能歸零，因為企業的全部價值實際上都歸債權人所有。」他進一步警告稱，這家人工智慧雲端運算公司的積壓訂單仍存在無法兌現的風險，並且「如果 OpenAI 的融資額在 3 月底前遠低於 1000 億美元的目標，我們可能會看到 CoreWeave」股價會加速崩盤。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月 ISM 製造業指數預期 48.3，前值 48.2

華爾街分析：

高盛的一份新報告指出，儘管投資人不再因裁員而對企業給予獎勵，但隨著各公司加快自動化進程以降低成本，人工智慧將在 2026 年引發又一輪裁員潮。高盛表示，涉及重複性、基於規則任務的職位仍面臨最大風險，尤其是在行政職能、客戶支援以及專業服務的部分領域。