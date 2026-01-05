鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-05 19:22

美國公債價格周一 (5 日) 走揚，公債殖利率同步走低，主因在於美國上周末對委內瑞拉發動軍事行動並拘捕總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 後，市場預期原油供給有望增加，油價下跌緩解通膨疑慮，提振債市買氣。

委內瑞拉變局震盪油市 美債先漲為快(圖：REUTERS/TPG)

美國 10 年期公債殖利率下滑約 2 個基點，報 4.17% 左右；對貨幣政策較為敏感的 2 年期公債殖利率則下跌約 1 個基點，至 3.46% 附近。30 年期公債殖利率大致持平，約 4.86%。依目前利率期貨市場定價，投資人已反映聯準會 (Fed) 今年將降息兩次、每次 1 碼，並認為仍有約 25% 的機率出現第三次降息。

市場情緒轉變的關鍵，在於原油期貨價格周一走跌。分析人士指出，若委內瑞拉政局出現變化，其原油產量有望逐步恢復，將進一步加劇全球供給過剩的情況。過去 20 多年來，委內瑞拉石油產量大幅下滑，而今年隨著 OPEC + 及其他產油國增加供給，原油市場本就面臨明顯的供過於求壓力，油價回落也讓投資人對通膨再度升溫的擔憂降溫。

根據美方說法，美國於上周末對委內瑞拉發動攻擊行動，並拘捕總統馬杜洛及其妻子席莉亞．佛洛瑞斯 (Cilia Flores)，兩人隨後被押送至紐約。美國司法部已對馬杜洛提出包括涉毒恐怖主義共謀在內的多項指控。美國總統川普表示，美方將在「安全、妥善且審慎的情況下」協助委內瑞拉進行過渡，但國務卿盧比歐隨後淡化美國將直接治理委內瑞拉的說法。

值得注意的是，儘管地緣政治風險升溫通常會推升避險資產需求，但美國股市期貨周一同步走高，科技股表現領先，顯示市場風險偏好並未明顯轉弱。另從利率市場觀察，美國現貨公債表現落後於利率交換市場，也被視為投資人風險承擔意願回升的訊號。

德意志銀行策略師指出，歷史經驗顯示，地緣政治衝擊往往難以對金融市場造成長期影響，因為市場最終仍聚焦於經濟成長與通膨等總體變數。