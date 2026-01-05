鉅亨網編譯段智恆 2026-01-05 20:00

《華爾街日報》(WSJ)周一 (5 日) 報導，美國對委內瑞拉發動突襲行動、推翻總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 後，市場一度關注該國原油供給是否將快速回歸，但油市反應相對冷靜。分析人士指出，儘管美方釋出重啟委內瑞拉油氣產業的政策訊號，但在制裁、基礎設施老化與資本投入等多重障礙未解除前，短期內難以對全球油市造成實質影響。

委內瑞拉變天 油價為何幾乎沒反應？(圖：REUTERS/TPG)

油市冷靜以對 供給回歸仍有重大障礙

能源交易員普遍認為，委內瑞拉原油要重新大量流入國際市場，仍面臨重重挑戰。長期以來，美國對馬杜洛政權實施的制裁與封鎖，一直是支撐油價的重要因素之一；而在全球供給過剩的背景下，相關制裁一旦解除，確實可能加劇油市壓力。

美國基準油價去年重挫約 20%，目前仍徘徊在近五年低點，對美國油氣產業獲利構成壓力。不過，美國頁岩油業者仍持續提高產量，而石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 也正逐步回補先前的減產規模，使油市供過於求情況更加明顯。

分析指出，在制裁尚未鬆綁之前，委內瑞拉原油出口難以顯著回升。美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 周日表示，美方仍將持續執行上月啟動的油輪封鎖措施，以向委內瑞拉新領導層施壓，而非如美國總統川普先前所言，直接接手治理該國。

產量回升恐需多年 投資與政治穩定成關鍵

委內瑞拉宣稱其原油儲量超過 3,000 億桶，若屬實將為全球最大；然而，過去 20 多年來的管理失序、投資不足與制裁影響，已使該國原油產量大幅萎縮，目前日產量僅約 90 萬桶，遠低於歷史高峰的約 300 萬桶。

分析師警告，即便政權能順利交接，委內瑞拉要恢復過往產能，仍需多年時間與龐大資金投入。相較之下，美國原油產量已接近每日 1,400 萬桶的歷史新高。不過，由於美國部分煉油廠，特別是墨西哥灣沿岸與西岸設施，仍較適合處理來自委內瑞拉與墨西哥的重質高硫原油，市場對其供給結構仍高度關注。