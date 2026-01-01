鉅亨網編譯段智恆 2026-01-06 02:50

《彭博》周一 (5 日) 報導，高通 (QCOM-US) 宣布推出全新筆電處理器 X2 Plus，進一步擴大其在個人電腦處理器市場的布局。作為全球最大手機晶片製造商，高通近年積極切入個人電腦 (PC) 市場，新款 X2 Plus 為現有產品的精簡版本，鎖定價格更親民的筆記型電腦市場。

AI筆電要降價了？高通CES秀肌肉 平價晶片X2 Plus亮相(圖：REUTERS/TPG)

高通表示，X2 Plus 將提供兩種版本，分別搭載 10 核心與 6 核心配置，皆採用第三代 Oryon 核心架構。該公司強調，新處理器的一大賣點在於內建高效能神經處理單元 (NPU)，可在不大幅耗電的情況下，加快人工智慧 (AI) 相關應用的反應速度，提升使用體驗。

目前高通已推出 Snapdragon X2 Elite 與 X2 Elite Extreme 處理器，主要用於售價多在 1,000 美元以上的高階筆電。高通指出，其處理器可讓筆電具備更快速回應指令的 AI 運算能力，同時在電池續航表現上優於採用競爭對手晶片的產品。

高通此次是在拉斯維加斯舉行的消費性電子展 (CES) 期間發表新產品。在展會期間，高通的技術規格與效能主張，將與英特爾 (INTC-US) 與超微 (AMD-US) 等 PC 晶片市場主要競爭者的最新產品正面比較，後兩家公司同樣在 CES 期間舉行發表活動。