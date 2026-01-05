鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-05 21:10

2026 年初，全球股市乘著 AI 的熱潮持續攀升，但這可能忽略了一個最大的威脅：科技投資熱潮部分引發的通膨飆升。

美國、歐洲和亞洲的股票市場，近日皆創下歷史新高，光是美國七大科技巨頭，便貢獻了去年市場一半的年度收益。展望 2026 年，美國、歐洲和日本的政府刺激浪潮，加上 AI 的榮景，預計將為全球經濟注入新的增長動力。

市場的樂觀情緒，部分是基於對進一步降息的期待。然而，這場由 AI 狂熱和寬鬆貨幣預期所推動的慶祝活動，可能正忽視一個重大的威脅：通膨意外飆升，且部分由技術投資熱潮所驅動。儘管通膨有所緩解，但目前仍高於美國聯準會平均 2% 的目標。

皇家倫敦資產管理公司多元資產主管 Trevor Greetham 稱，「你需要一根針來刺穿泡沫，而收緊貨幣政策，很可能就是最佳選擇」。他表示，儘管目前他仍持有大型科技股，但他預計到 2026 年底，全球通膨將飆升。

Greetham 表示，收緊貨幣政策將降低投資人對投機性科技股的興趣，提高人工智慧專案的融資成本，並降低科技公司的獲利和股價。

Mercer 資產管理公司主管 Julius Bendikas 坦言，「讓我們夜不能寐的是通膨風險的再次浮現」。若價格壓力持續累積，這可能促使全球央行結束降息周期，甚至開始升息。

資產管理公司 Carmignac 組合經理 Kevin Thozet 指出，隨著經濟增長周期加速，「通膨風險仍然被嚴重低估」。