鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
2026 年初，全球股市乘著 AI 的熱潮持續攀升，但這可能忽略了一個最大的威脅：科技投資熱潮部分引發的通膨飆升。
美國、歐洲和亞洲的股票市場，近日皆創下歷史新高，光是美國七大科技巨頭，便貢獻了去年市場一半的年度收益。展望 2026 年，美國、歐洲和日本的政府刺激浪潮，加上 AI 的榮景，預計將為全球經濟注入新的增長動力。
市場的樂觀情緒，部分是基於對進一步降息的期待。然而，這場由 AI 狂熱和寬鬆貨幣預期所推動的慶祝活動，可能正忽視一個重大的威脅：通膨意外飆升，且部分由技術投資熱潮所驅動。儘管通膨有所緩解，但目前仍高於美國聯準會平均 2% 的目標。
皇家倫敦資產管理公司多元資產主管 Trevor Greetham 稱，「你需要一根針來刺穿泡沫，而收緊貨幣政策，很可能就是最佳選擇」。他表示，儘管目前他仍持有大型科技股，但他預計到 2026 年底，全球通膨將飆升。
Greetham 表示，收緊貨幣政策將降低投資人對投機性科技股的興趣，提高人工智慧專案的融資成本，並降低科技公司的獲利和股價。
分析師指出，微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 等「超大規模雲端運算公司」(hyperscalers) 投入上兆美元級別，競相興建新的數據中心，正以驚人的速度消耗能源和先進晶片。摩根士丹利策略師 Andrew Sheets 表示，由於晶片成本和電力成本出現通膨，預測中的成本正在上升而非下降。此外，除了晶片價格因素外，美國勞動力市場的改善、政府刺激支出以及已經發生的降息，都將使通膨保持在目標之上。
Mercer 資產管理公司主管 Julius Bendikas 坦言，「讓我們夜不能寐的是通膨風險的再次浮現」。若價格壓力持續累積，這可能促使全球央行結束降息周期，甚至開始升息。
資產管理公司 Carmignac 組合經理 Kevin Thozet 指出，隨著經濟增長周期加速，「通膨風險仍然被嚴重低估」。
市場上已出現成本上升的早期警訊。甲骨文 (ORCL-US) 在透露支出飆升後，股價上月暴跌。博通 (AVGO-US) 也發出警告，其高利潤率將會受到擠壓。此外，分析師預計，由於數據中心需求激增推高記憶體晶片成本，個人電腦製造商惠普公司 (HPQ-US) 將在 2026 年下半年感受到價格和利潤壓力。
亞洲集團顧問公司合夥人 George Chen 認為，記憶體晶片成本的通膨將推高 AI 集團的價格，降低投資者的回報，從而減少資金流入該行業。他強調，成本暴漲和消費價格通膨，將促使投資者重新思考是否追逐 AI 主題。
