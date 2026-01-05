鉅亨網編譯段智恆 2026-01-05 20:30

《CNBC》周一 (5 日) 報導，美國介入委內瑞拉政局、推翻總統馬杜洛後，市場並未出現劇烈震盪，投資人正評估，這起事件究竟只是短暫的地緣政治衝擊，還是象徵政治權力重新被市場納入資產定價的轉折點。

委內瑞拉出事為何市場還這麼冷靜？答案藏在這五個訊號(圖：REUTERS/TPG)

周一，避險資產表現相對突出。黃金價格上漲逾 2%，每盎司來到 4,419 美元；美元指數小幅走強約 0.2%，報 98.662。相較之下，其他關鍵市場指標反應有限，美國 10 年期與 2 年期公債殖利率分別維持在 4.187% 與 3.475% 附近，變動不大；衡量全球股市表現的 MSCI 全球股票指數 (MSCI All Country World Index) 僅小幅上漲 0.48%。

‌



Fibonacci Asset Management 創辦人暨執行長 Jung In Yun 指出，儘管地緣政治消息本身令人不安，但市場反應明顯克制，反映的是「溫和避險」，而非全面性資金撤離。

在此背景下，投資人正密切觀察幾項關鍵訊號，試圖分辨這起事件是否會從新聞衝擊，進一步轉化為實質的經濟與金融傳導。

油市關鍵不在現貨價格 而是市場結構

市場檢視委內瑞拉事件是否具系統性影響的第一個指標，並非油價當下的漲跌，而是整體油市結構是否出現變化。

Global X ETFs 資深投資策略師 Billy Leung 指出，關鍵在於原油供給是否真正趨緊。只要布蘭特原油仍在每桶約 60 美元附近交易，且期貨曲線維持「正價差」(Contango)，市場就仍在傳遞供給充裕、對委內瑞拉中斷供應疑慮有限的訊號。

他指出，唯有期貨曲線轉為「逆價差」(Backwardation)，即近月價格高於遠期價格，才代表市場開始擔憂實質供給風險；而這種情況目前並未出現。

能源市場分析也顯示，委內瑞拉目前日產量約 100 萬桶，僅占全球供給約 1%。在石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 暫停增產、全球庫存水準仍高的情況下，市場普遍認為短期內難以形成實質性供給衝擊。瑞士寶盛集團 (Julius Baer) 經濟與前瞻研究主管 Norbert Rücker 也指出，油市仍處於結構性供過於求狀態。

波動率指標顯示 市場尚未進入警戒狀態

另一項觀察焦點在於市場波動率。衡量美股未來 30 天預期波動的 VIX 指數目前約 14.5，明顯低於壓力水準，也遠低於去年關稅衝擊時曾出現的 50 以上高峰。

Billy Leung 指出，這顯示投資人並未因地緣政治升溫而大舉提高避險成本。VIX 作為前瞻性風險指標，其低檔表現意味市場對不確定性的定價仍相對溫和。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 亦表示，市場正「觀望後續發展」，初期反應因此顯得克制。

美國實質利率與信用利差未出現警訊

若委內瑞拉事件引發更廣泛的風險重估，理應反映在債市，包括殖利率下滑或通膨預期上升，但目前並未觀察到這類變化。

市場人士指出，美國實質利率仍維持在偏高水準，部分反映龐大的財政赤字與債務壓力；通膨預期亦保持穩定，顯示市場對成長與物價前景看法並未出現明顯轉折。

投資人同時關注信用市場動向，因高收益債與新興市場主權債利差往往比股市更早反映壓力。Billy Leung 指出，委內瑞拉本身的債券價格早已處於高度困境，對全球風險定價的參考價值有限，真正值得觀察的是其他高風險資產是否出現擴散效應。

貴金屬成為主要受惠者

在各類資產中，貴金屬是目前對委內瑞拉事件反應最為明顯的市場。黃金價格延續今年以來的強勁走勢，白銀價格也同步上漲，突破每盎司 75 美元。

渣打銀行全球投資長 Steve Brice 指出，這反映投資人短期內提高地緣政治風險的定價。該行預期，今年金價有望上看 4,800 美元，並認為相關事件可能加速此一趨勢。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 則指出，黃金通常在投資人對全球秩序與制度信心動搖時表現最佳，而川普重返白宮，已對既有的國際架構與規則產生深遠影響。

真正風險在於是否引發其他地緣政治連鎖反應

市場普遍認為，長期風險不在委內瑞拉本身，而在於是否改變其他地緣政治熱點的行為模式。

Yardeni 指出，委內瑞拉只是眾多潛在風險之一，其他還包括中東局勢、俄烏戰爭，以及兩岸緊張情勢。迄今為止，這些因素並未阻止全球股市多頭走勢，但確實為貴金屬行情提供支撐。

Billy Leung 則表示，市場將更關注此一事件是否影響其他大國的實際行動，而非政治言辭本身。針對近期出現的「以台灣『交換』委內瑞拉」等傳聞，BCA Research 地緣策略師 Marko Papic 指出，短期內並無軍事行動迫近的跡象。