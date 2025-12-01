鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 01:30

《路透》周二 (23 日) 報導，美國散戶投資人正以前所未見的力道重返股市，並逐步成為左右華爾街走勢的重要力量。分析指出，2025 年散戶資金流入美股規模可望創下歷史新高，隨著市場持續押注聯準會 (Fed) 未來降息，這股動能可能延續至 2026 年。

散戶買盤有多猛？數據給答案 華爾街玩法變了(圖：REUTERS/TPG)

根據摩根大通 (JPM-US) 分析師統計，2025 年截至目前，美國散戶投入股市的資金較去年同期大增 53%，達到約 2,700 億美元，不僅超越 2021 年「散戶交易熱潮」高峰時期的水準，也顯示個人投資人已成為推動市場上漲的關鍵力量之一。

‌



散戶資金狂潮再起 成為推升美股的重要力量

數據顯示，2025 年散戶交易占美國股市整體成交量的比重約為 20% 至 25%，今年 4 月一度觸及約 35% 的歷史高點。市場人士指出，散戶在今年多次市場修正期間積極進場，成為支撐美股的重要買盤。

Jefferies 中小型股策略師 Steven DeSanctis 表示，散戶投資人短期內不會退場，「他們今年賺到錢，也習慣交易股票，工具與平台都已成熟，預期 2026 年仍會是市場中穩定且重要的存在」。

科技股仍是最愛 題材型投資趨勢明顯

2025 年，人工智慧 (AI) 相關股票成為散戶最青睞的標的。輝達 (NVDA-US) 與 Palantir Technologies(PLTR-US)是今年最受散戶關注的個股之一，其中 Palantir 股價在散戶「逢低買進」下翻倍成長，即便部分機構投資人因估值疑慮選擇退場。

特斯拉 (TSLA-US) 同樣是散戶長期偏好的標的之一，其股價於 12 月 17 日觸及歷史新高，為 2024 年底以來首見。Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 指出，平台上交易最活躍的股票通常就是輝達與特斯拉，散戶往往能「主導市場敘事」，甚至迫使機構投資人跟進。

除了大型科技股，量子運算、鈾礦、金屬礦商與稀土相關企業也吸引大量散戶關注，顯示個人投資人正逐步轉向「主題式投資」策略。

ETF 與降息預期助攻 散戶影響力續延 2026 年

另一個顯著變化，是散戶對 ETF 的偏好持續升溫。交易平台與資產管理業者指出，追蹤股市指數、加密貨幣與商品的 ETF，因具備交易彈性、稅務效率與透明度，成為散戶資金的重要去向。

高盛 (GS-US) 資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 指出，ETF 的結構優勢正持續吸引投資人。eToro 則表示，Direxion 的半導體多空槓桿 ETF 今年躋身該平台成交金額最高的 ETF 之一。

市場人士也注意到，散戶投資行為愈趨成熟。嘉信理財交易與衍生性商品主管 Joe Mazzola 表示，今年迷因股式的短暫狂熱明顯減少，顯示散戶對市場節奏與風險的掌握度有所提升。

展望 2026 年，分析師普遍認為，聯準會潛在的降息仍將是支撐市場的重要催化劑。市場波動若再度升高，仍可能吸引散戶進場承接，但熱度可能不若過去。