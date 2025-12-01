川普：好消息應讓市場漲 不同意降息者別想當Fed主席

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-24 03:50

美國總統川普周二 (23 日) 在社群媒體上明確表態，他期待新任聯準會主席在經濟表現良好時降息。

川普在社群媒體表明，不同意他想法的人永遠當不了聯準會主席。

「我希望新任聯準會主席在市場表現好時降息，而不是毫無理由地摧毀市場。」川普在 Truth Social 貼文中寫道，川普在 Truth Social 貼文中寫道，並強調「任何不同意我的人，永遠當不了聯準會主席！」

川普發文表示，不同意我降息主張的人，永遠當不了 Fed 主席。(圖: Truth Social)

批評現況：好消息反成壞消息

川普一再表示，他想打破近期趨勢：經濟數據亮眼時，市場反而下跌，因為投資人擔心通膨和聯準會升息。

「過去，有好消息時市場會上漲。」川普寫道。「現在，有好消息時市場反而下跌，因為大家認為利率會立刻上調來應對『潛在』通膨。」

幾周內將宣布人選

川普的最新評論，正值他積極物色新任聯準會主席之際，希望藉此推動降息、降低借貸成本。隨著選民對生活負擔能力的憂慮升高，他在經濟議題上承受的政治壓力也與日俱增。

川普一再強調，降息有助提振房市，並表示希望未來的央行主席在利率決策上能徵詢他的意見。他上周進一步透露，聯準會主席候選人名單已縮小至「三到四人」，預計很快做出決定，並在未來幾周內對外公布。

川普暗示，白宮國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett) 和前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 是熱門人選。他也面試並稱讚了聯準會理事華勒 (Christopher Waller)。「我認為他們每一個都是好選擇。」川普說。