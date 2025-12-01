鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-24 00:20

綜合外媒周二 (23 日) 報導，美國 11 月工業生產溫和回升，但製造業產出停滯，顯示整體工業動能改善有限。根據聯準會 (Fed) 公布的數據，11 月工業生產指數按月成長 0.2%，扭轉 10 月的 0.1% 跌幅，年增率升至 2.5%，創 2022 年 4 月以來最快增速。

美國11月工業生產回溫了 製造業卻還在原地踏步(圖：REUTERS/TPG)

11 月工業生產指數年增率升至 2.5%，創 2022 年 4 月以來最快增速。(圖：ZeroHedge)

其中，製造業產出 11 月增速持平，符合市場預期，優於 10 月下滑 0.4% 的表現；製造業年增率為 1.9%。數據公布因聯邦政府關門 43 天而延後。製造業約占美國經濟的 10.1%，近月表現持續在原地踏步。

製造業內部結構呈現分歧。汽車及零組件產出 11 月按月下滑 1.0%，延續 10 月大減 5.1% 的走勢，反映電動車稅收抵減於 9 月底到期後，先前第三季的提前購車潮告一段落。若排除汽車產出，11 月工廠產出小幅成長 0.1%，扭轉前月的 0.1% 跌幅。

除製造業外，其他部門對整體工業生產形成支撐。11 月採礦產出按月成長 1.7%，從 10 月的 0.8% 跌幅反彈；公用事業產出則跳升 2.6%，成為當月工業生產回升的主要推手。整體來看，工業生產年增動能明顯轉強，但結構上仍偏向非製造部門。

產能利用率方面，11 月小幅降至 75.9%，略低於上修後的 10 月 76.0%，仍低於疫情前水準，顯示在產出回升的同時，產能使用並未同步改善，製造端需求動能仍顯不足。

11 月產能利用率小幅降至 75.9%，略低於上修後的 10 月 76.0%。(圖：ZeroHedge)

分析指出，美國製造業正受到多重因素拉扯。一方面，部分仰賴進口原料的產業持續承壓於關稅成本；另一方面，初級金屬等過去面臨激烈外國競爭的產業，則在貿易政策保護下受惠。美國總統川普為關稅政策辯護，稱其有助振興長期衰退的工業基礎，但整體改善尚未全面擴散。