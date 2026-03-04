鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-04 12:57

台北市地政局公布 2026 年 2 月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為 1547 棟，較去年同期減少 16.4%，較 1 月則減少 27.3%，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城今 (4) 日表示，台股站上歷史高點於 3 萬點，帶動部分獲利了結資金轉入房市，致使 1、2 月買氣止跌回升；但中東戰事興起，是否進一步因油價飆升引發通貨膨脹，提升房地產買氣，仍待觀察。

蘇金城指出，少數股市獲利轉投資房市，方才露出一絲曙光；卻又因中東興起戰事影響台股變化，後市漲跌撲朔迷離難以預料，因中東地區為全球主要產油國，是否因戰爭引發油價高漲，形成通貨膨漲，仍未可知。倘若再度出現貨幣貶值趨勢，或許獲利資金及儲蓄資金有機會轉投入保值性較高的房地產，仍待觀察。

‌



相較於台灣其他五都，台北市 2026 年 2 月的買賣棟數年減 16.4%，月減 27.3%，低於六都平均值的年減 32.8%， 累計 2026 年 1-2 月移轉登記棟數來看，台北市總計交易 3675 棟，為 106 年以來的第 6 位，較 110 年 1-2 月的最高點減少 26.8%，自 2024 年 9 月實施第七波信用管制以來，買氣已經持續低迷 18 個月，整體交易量仍處於低谷，房仲業者經營壓力有增無減。理事長蘇金城表示，交易量下降的危機，加上購屋貸款鬆綁程度有限，交易難度居高不下，雖有部分股市獲利轉投資房市，但仍為相對少數，尚不足以支撐市場買氣。