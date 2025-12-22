鉅亨網編譯段智恆 2025-12-22 20:51

《路透》周一 (22 日) 援引知情人士消息報導，人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 已告知中國客戶，目標在明年 2 月中旬、農曆春節假期前，開始向中國出貨其性能僅次於最先進產品的 H200 晶片。相關人士指出，實際時程仍須視中國政府是否批准而定。

知情人士透露，輝達計畫先以既有庫存履行初期訂單，預計首批出貨規模約為 5,000 至 10,000 個晶片模組，換算約等同 4 萬至 8 萬顆 H200 晶片。另有消息指出，輝達也已向中國客戶說明，未來將擴充 H200 晶片的生產產能，新產能的下單時程預計於 2026 年第二季開放。

不過，目前仍存在高度不確定性。報導指出，北京當局尚未批准任何 H200 的採購案，相關出貨計畫可能隨政府決策而調整。一名知情人士直言，整體安排取決於官方是否放行，「在獲得正式核准前，一切都還不能確定」。

由於相關討論屬於非公開性質，知情人士要求匿名。輝達與中國工業和資訊化部則未立即回應置評請求。

政策轉向浮現 H200 對中出貨仍待核准

若計畫順利推進，這將是美國總統川普本月表示將允許 H200 對中銷售、並對相關交易加徵 25% 費用後，首度實際向中國交付該款 AI 晶片。川普政府日前已啟動跨部會審查程序，檢視 H200 銷往中國的出口許可申請，落實其先前承諾。

這項政策被視為與前總統拜登政府立場出現重大轉變。拜登執政期間，美方基於國家安全考量，禁止向中國出口先進 AI 晶片；如今川普政府則選擇在加徵費用的前提下，重新開放相關銷售。

H200 屬於輝達前一代的 Hopper 架構產品，雖已被更新的 Blackwell 系列取代，但在全球 AI 運算領域仍被廣泛使用。由於輝達目前將產能重心放在 Blackwell 與即將推出的 Rubin 系列，市場上 H200 供應相對吃緊。

中國審慎評估進口影響 本土晶片政策成關鍵

川普政府此一決策，正值中國積極推動本土 AI 晶片產業之際。報導指出，中國國產晶片目前尚未在效能上追上 H200 水準，允許大量進口先進晶片，恐影響國內產業發展進程。

知情人士表示，中國官員本月稍早已就此議題召開緊急會議，評估是否放行 H200 出貨。相關討論中，有一項提案要求未來每筆 H200 採購案，需搭配一定比例的國產晶片，以平衡進口與本土產業扶植。

對中國科技巨頭而言，若 H200 順利出貨，將大幅提升其 AI 運算能力水準。包括阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 與字節跳動等企業，均已表達對 H200 的採購興趣。報導指出，H200 的運算能力約為輝達為中國市場設計的降規版 H20 晶片的六倍，對大型語言模型訓練與 AI 服務部署具關鍵意義。