鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-08 14:10

在美國與伊朗衝突持續升溫之際，美軍對伊朗無人機威脅的評估正出現新的警訊。兩名知情人士透露，川普政府官員近日在國會山的一場閉門簡報中坦言，伊朗「沙赫德 136」（Shahed-136）自殺式無人機在戰場上的破壞力，已超出美國國防部原先的預期。

根據美國防務新聞網站報導，在這場提供給國會議員的私人簡報會中，美國國防部長赫格塞斯與參謀長聯席會議主席凱恩等高階軍事領導人警告，美軍目前在反無人機防禦能力方面仍存在明顯缺口，可能使部署在中東地區的美軍部隊面臨更大的安全風險。

一名參與簡報會的人士直言，美國在中東的防禦計畫「準備並不充分」。

美國國防部表示，自戰爭爆發以來，伊朗伊斯蘭革命衛隊已向中東地區的美軍基地與外交設施發射數千架自殺式無人機。

儘管美軍與盟友主要依靠「愛國者」防空系統攔截大部分攻擊，但仍有部分無人機成功突破防線並擊中目標。

美國智庫「戰略與國際問題研究中心」（CSIS）導彈防禦項目副主任巴齊爾奇克指出，伊朗十分清楚自身在傳統空軍與導彈能力上難以與美國或海灣國家抗衡，因此選擇透過無人機改變戰爭的成本結構。

她表示，無人機讓伊朗能以極低成本投射軍事力量，不僅放大其作戰能力，也能迫使對手投入更多資源防禦，進而打亂戰場平衡。

為應對局勢升級，美國國防部已向中東地區增派航空母艦與戰鬥機，形成數十年來美國在當地最大規模的海空力量集結。