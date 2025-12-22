鉅亨網編譯段智恆 2025-12-22 20:40

文件顯示，Netflix 已取得一筆 50 億美元的循環信用額度，以及兩筆各 100 億美元的延遲動用定期貸款，用以再融資先前為收購華納兄弟探索而設立的過渡性貸款。完成上述安排後，該過渡貸款仍有 340 億美元有待後續進行聯貸分銷。

Netflix 於 12 月初達成協議，對華納兄弟探索旗下電影製作與串流資產的估值約為 827 億美元。不過，派拉蒙 (Paramount Skydance)(PSKY-US) 隨後提出敵意收購要約，引發競標戰，無論最終由誰勝出，都將重塑娛樂產業版圖。市場指出，相關競購案所涉及的多筆融資規模，名列近十年來最大型的負債交易之一。

華納兄弟探索上周已建議股東拒絕派拉蒙的收購提案，轉而支持與 Netflix 原先達成的交易。華納兄弟探索形容派拉蒙針對整體公司的收購提案「條件較差且不具吸引力」，並指出該案涉及高達 540 億美元的負債承諾，融資風險過高。

儘管 Netflix 已獲得華納兄弟探索董事會支持，但該收購案仍須跨越監管與政治層面的挑戰。美國民主黨聯邦參議員華倫 (Elizabeth Warren) 已公開批評此案為「反壟斷的惡夢」，Netflix 則對內部員工強調，交易不會導致製片廠關閉。

Netflix 表示，未來將進一步透過資本市場籌資，持續降低過渡貸款規模並拉長債務到期年限。市場預期，相關新債務有望獲得投資等級評等，因 Netflix 目前在穆迪 (Moody’s Ratings) 與標普全球 (S&P Global Ratings) 評等中，分別維持 A3 與 A 級信用評等。