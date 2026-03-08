鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-08 12:20

荷姆茲海峽航運「幾乎停擺」！摩根大通曝：通行量暴跌94%、411艘油輪滯留。(圖：Shutterstock)

根據摩根大通能源與大宗商品部門的數據，本週二（3 日），也就是伊朗宣布關閉荷姆茲海峽的當天，僅有 8 艘船隻被追蹤到通過這條狹窄水道。

相較之下，在正常情況下，每天平均約有 138 艘船隻通過該海峽，意味著目前的通行量已暴跌約 94%。

接下來幾天情況仍未改善。摩根大通週三（4 日）僅追蹤到 7 艘船隻通過，週四（5 日）則有 10 艘。

整體而言，自美伊衝突升級以來，每天平均只有約 8 艘船隻試圖通行這條全球最重要的能源運輸航道。

全球能源「咽喉要道」幾乎停擺

荷姆茲海峽是全球能源供應的關鍵瓶頸，全球約五分之一的石油與能源產品需經由此處運輸。

油輪通行的急劇下降，已進一步加劇全球能源與航運危機，並推動國際油價飆升，而目前市場仍看不到能結束這場衝突、恢復航運秩序的外交協議。

摩根大通分析師指出，目前海峽的商業活動「幾乎不存在」，航行活動主要來自伊朗船隻，整體船舶通行量僅為歷史平均水準的約 6%。

全球貿易數據分析公司 Kpler 則指出，目前約有 411 艘油輪滯留在波斯灣地區。

雖然船隻在港口等待裝卸貨物本屬常見情況，但 Kpler 石油分析師 Matt Smith 表示，在當前衝突背景下，船隊結構正出現異常變化，空船數量下降，而滿載原油的油輪數量則正在增加。

Smith 進一步指出，在襲擊發生前的幾週，海灣地區的石油活動異常活躍，顯示伊朗可能已提前預期軍事行動並加快出口。

數據顯示，截至 2 月 16 日當週，伊朗原油出口量達到 2650 萬桶，遠高於其平時每週約 1000 萬至 1200 萬桶的出口水準。

原油庫存快速累積

摩根大通分析還指出，由於原油無法順利通過海峽運輸，能源生產商已開始將庫存轉移至油輪與其他儲存設施。自 2 月底以來，全球新增原油庫存已累積約 7600 萬桶。

根據統計，自 2 月底以來，原油庫存累計約為 7,600 萬桶，其中約 4,600 萬桶儲存在油輪上，2,200 萬桶儲存於煉油廠，800 萬桶儲存於商業儲油設施。分析師指出，大部分庫存積壓似乎集中在沙烏地阿拉伯。

然而，如果儲存能力最終被耗盡，將導致生產中斷，進一步衝擊全球能源市場，並對包括美國加油站在內的能源供應鏈造成更大壓力。

本週國際油價因此大幅飆升，美國原油與布蘭特原油分別創下自 1983 年與 1991 年有統計紀錄以來最大的單週漲幅。

川普承諾護航油輪遭分析師質疑

面對緊張局勢，美國總統川普表示，美方將為通過荷姆茲海峽的油輪提供護航。

他本週指示美國國際開發金融公司（DFC）推出政治風險保險與擔保，以「非常合理的價格」為海上貿易提供金融安全保障，特別是保障經由波斯灣的能源運輸。

川普強調：「無論如何，美國都將確保能源能夠自由流通到世界各地。」