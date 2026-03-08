鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-08 18:40

在美國、以色列與伊朗衝突持續升溫之際，伊朗「專家會議」已完成新任最高領袖人選的最終決定，但出於安全考量仍未對外公布姓名；與此同時，以色列警告將把哈米尼的繼任者視為打擊目標。

根據多家外媒報導，伊朗方面週日（8 日）發布的消息指出，負責選定最高領袖的「專家會議」已就新任最高領袖的人選完成最終決定。

伊朗宗教人士阿亞圖拉米爾巴蓋里表示，專家會議成員經過長時間討論與審慎評估後，已形成代表多數意見的結論，並作出最終決議。

不過，關於新任最高領袖的具體姓名，目前仍未對外公布。

專家會議是伊朗體制中具有關鍵地位的機構，其職責包括選舉、監督以及在必要時罷免最高領袖。

週六（7 日），美國總統川普再次表示，希望在伊朗下一任領導人的人選問題上擁有發言權，並稱美國不希望「每隔五年或十年就必須再次面對同樣的問題」。

事實上，川普早在 5 日就曾公開表示，他「必須親自參與」伊朗下一任領導人的選定。

他當時強調，不會接受由已故伊朗最高領袖哈米尼的兒子接任伊朗領導人，並再次重申自己希望在相關決策中扮演角色。

伊朗強硬表態將反擊侵略

此外，根據《央視》報導，伊朗總統佩澤希齊揚 8 日在視察醫療設施與醫療中心時，再次重申將堅持與鄰國友好相處的原則，並尊重區域各國的主權。

佩澤希齊揚指出，敵人刻意曲解他的言論，試圖挑動伊朗與周邊國家之間的衝突，並在伊朗與其他國家之間製造分裂。

不過，他同時強調，為了捍衛國家領土完整，伊朗將挫敗任何針對本國的敵對行動。

他警告說，若有國家膽敢對伊朗發動攻擊或入侵其領土，伊朗必定予以回擊，而且所承受的壓力越大，反擊的力度也會越強。

佩澤希齊揚最後表示，伊朗人民與武裝力量遍布全國各地，在面對霸凌、侵略與不公時，絕不會低頭。

同日，伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）表示，伊朗的主要戰略目標是推動美國完全撤出中東地區，並關閉在該地區的軍事基地。

阿雷夫稱，當前局勢是對伊朗官員的考驗，伊朗人民正站在前線支持國家，即使面對飛彈和炸彈也毫不畏懼。

他表示，只要後方保障得到加強，伊朗戰鬥人員將以更堅定的決心對抗敵人。

以色列：哈米尼繼任者將是打擊目標

與此同時，根據《路透》報導，以色列國防軍 8 日表示，將持續追究伊朗最高領袖哈米尼繼任者以及任何試圖推動其上任者的責任，並強調未來仍會把哈米尼的繼任人選視為打擊目標。