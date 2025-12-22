鉅亨網新聞中心 2025-12-22 18:00

《The Information》引述業界人士報導，OpenAI 在優化其模型推理變現效率方面取得了重大突破。該公司的內部指標「計算利潤率」（Compute Margin）已達到 70%，相較於 2024 年底的 52% 有顯著提升，更是 2024 年 1 月水準的近兩倍。

OpenAI算力毛利率翻倍至70%！還沒賺錢 關鍵卡在用戶成長放緩。(圖:shuttertock)

計算利潤率是 OpenAI 衡量扣除付費用戶運行模型的成本後的收入佔比，顯示 OpenAI 在運算效率上的進步。然而，OpenAI 發言人對此數據不予置評，並表示公司並未公開發布這些數據。

儘管計算效率大幅提高，但 OpenAI 目前尚未實現整體獲利，主要原因在於高昂的計算與基礎設施投資成本。

業內分析師指出，單純提升計算利潤率不足以解決盈利問題。OpenAI 仍需在付費用戶數量、企業年度經常性收入（ARR）等關鍵指標上取得實質增長。

截至 2025 年 7 月，OpenAI 旗艦服務 ChatGPT 已累積 3,500 萬付費用戶。然而，其每月用戶成長率已從年初的 42% 放緩至 9 月的 13%。儘管如此，執行長奧特曼預計，OpenAI 到今年底的年化收入將達到 200 億美元。

面對用戶增長趨緩，提高利潤率和擴大商業化變得至關重要。OpenAI 正積極推廣其商業版本和付費軟體功能，重點鎖定金融服務和教育等目標產業，以將廣大的免費版用戶轉化為付費用戶。