鉅亨網編譯段智恆 2025-12-22 19:33

根據《路透》報導，義大利競爭主管機關競爭與市場管理局 (AGCM) 周一 (22 日) 表示，已對美國科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 及其兩家子公司開罰 9,860 萬歐元(約 1.15 億美元)，理由是該公司涉嫌在行動應用程式市場中濫用支配地位，違反歐洲相關競爭規範。

App Store隱私政策踢鐵板！義大利對蘋果重罰1.15億美元(圖：REUTERS/TPG)

AGCM 指出，蘋果透過旗下 App Store 平台，在面對第三方應用程式開發商時具備「絕對主導地位」，卻在隱私政策上對外部開發商施加不利條件。監管機關於 2023 年 5 月對此案展開調查，指控蘋果自 2021 年 4 月起，對第三方開發商強制實施更為嚴格的隱私規範，對其營運造成不公平影響。

‌



調查指出，蘋果要求第三方開發商必須透過公司設計的「App 追蹤透明度」(ATT) 提示畫面，另行取得使用者同意，才能進行資料蒐集或用於廣告目的的跨應用程式資料連結。AGCM 認為，相關條款屬於單方面強加，不僅損害蘋果商業夥伴的利益，也與其所宣稱的隱私保護目標不成比例，並未符合歐洲隱私相關法規的要求。

監管機關同時指出，開發商還被迫針對相同目的，重複向使用者提出同意請求，進一步增加合規與營運負擔。

對此，蘋果在聲明中強烈反對該裁定，表示相關決定忽視了 ATT 機制所提供的重要隱私保護。蘋果強調，ATT 的設計初衷，是讓使用者能以簡單方式掌控是否允許應用程式跨平台追蹤其活動，相關規則一體適用於所有開發商，包括蘋果自身。

蘋果並表示，將對義大利監管機關的裁決提出上訴，並重申公司將持續捍衛強而有力的使用者隱私保護措施。