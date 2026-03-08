伊朗總統提議「不攻擊鄰國」掀內部爭議！軍方強硬表態、最高領袖接班問題浮現

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-08 16:00

在中東衝突持續升級之際，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）近日提出一項出人意料的提議：只要鄰國不允許其領空或境內美軍基地被用於攻擊伊朗，伊朗將不對這些國家發動打擊。然而，這一表態在伊朗國內引發激烈爭議，因為伊朗軍方似乎與總統立場相抵觸，甚至被外界解讀為可能已凌駕其決策。

根據《衛報》報導，同時，伊朗國內也出現呼聲，要求盡快選出新的最高領袖，以削弱總統的影響力。另一方面，針對巴林及其他地區設施的攻擊仍在持續。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）的發言則顯示，他更關注衝突可能進一步升級，而非降溫。

他表示：「美國攻擊位於蓋什姆島的一座海水淡化廠，犯下了公然且絕望的罪行。這次攻擊已影響 30 個村莊的供水。對伊朗基礎設施發動攻擊是一個極其危險的舉動，將帶來嚴重後果。開啟這一先例的是美國，而不是伊朗。」

整個波斯灣地區約有多達 400 座海水淡化廠，一旦這些設施被視為合法軍事目標，該地區可能在數日內面臨難以想像的飲用水危機。

總統公開道歉引反彈 暗示軍方曾自行開火

佩澤希齊揚的提議之所以引發反彈，是因為他在國家電視台播放的預錄談話中，代表自己與伊朗國家向區域各國表達歉意。

此外，他的發言也暗示，在美國對伊朗高層指揮體系發動攻擊之後，失去明確指揮的武裝部隊可能被迫自行作出攻擊目標的決定，甚至暗示部分部隊是在「自行開火」。

佩澤希齊揚的處境也因美國總統川普的言論而更加艱難。川普將他的提議形容為「投降」，並稱這是伊朗「一千年來首次被迫向區域對手承認失敗」。

然而，佩澤希齊揚先前曾明確表示，那些希望伊朗投降的人「將把這個願望帶進墳墓」。

臨時權力結構運作 提議稱為集體決策

不過，外界普遍認為佩澤希齊揚在表達上並不總是十分清晰，且在決策權上也未必完全掌握主導權。

他則堅稱，這項提議是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遇刺後，由目前臨時掌權的三人領導小組共同作出的集體決定。

另有說法指出，這一立場其實是近期與多個波斯灣國家進行密集磋商後形成的結果。

這場內部爭議也顯示，在戰時情況下伊朗權力結構正出現分散，既有的權威體系變得不穩定。這種情況促使部分宗教人士與強硬派報紙呼籲，應盡快選出新的最高領袖。

例如，宗教領袖馬卡雷姆・希拉齊（Ayatollah Makarem Shirazi）表示，在當前政治混亂的情況下，作出人選「至關重要」。外界推測，新任最高領袖的宣布甚至可能在本週末出現。

目前負責選出最高領袖的 88 人「專家會議」遲遲未作出決定。分析認為，這可能是因內部陷入僵局，也可能是為了給國內溫和派政治勢力更多時間，在戰爭策略上爭取更大影響力。

另一方面，美國總統川普則表示，伊朗未來的領導人必須獲得他的批准。

波斯灣國家不滿升高 民用設施也傳遭波及

在伊朗國內，佩澤希齊揚的發言引發多種解讀與疑問，包括所有美軍基地是否仍被視為合法攻擊目標，或僅在這些基地被用於攻擊伊朗時才會成為目標。

波斯灣國家對伊朗攻擊行動的不滿情緒也持續升高。這些國家聲稱，他們早已向伊朗明確表示，其領空與境內美軍基地並未被用於美國對伊朗的攻擊。

此外，伊朗的打擊目標似乎不僅限於美軍設施。卡達等國抱怨，部分煉油廠、飯店與機場等民用設施也遭到攻擊。

對於佩澤希齊揚的言論，波斯灣各國目前尚未作出明確官方回應。不過，波斯灣合作委員會外長預計將於週日（8 日）舉行會議。

外交官：仍不清楚伊朗是否真正降溫

一名西方外交官形容佩澤希齊揚的這次演說只是「一項訊號」，並指出，目前仍不清楚伊朗攻擊行動減少究竟是政策選擇，還是出於軍事上的被迫調整。

面對外界質疑究竟達成了哪些共識，總統通訊副主任塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）則堅稱，佩澤希齊揚的訊息「十分明確」。

他表示：「如果該地區國家不配合美國對伊朗的攻擊，我們就不會攻擊他們。伊朗伊斯蘭共和國絕不會向武力屈服，而我們強大的武裝部隊也將對任何來自該地區美軍基地的侵略作出果斷回應。」

在這段約五分鐘的演說中，佩澤希齊揚表示：「除非對伊朗的攻擊來自這些國家，否則將不再向它們發射導彈。」他並呼籲波斯灣國家不要成為「帝國主義手中的玩具」。

軍方與強硬派發出警告 伊朗內部立場分歧

然而，伊朗武裝部隊顯然對總統的說法表達不滿，或進一步加深軍方與部分政治人物之間的裂痕。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在一份聲明中表示：「遵循共和國總統的指示，武裝部隊再次重申，我們尊重鄰國的利益與國家主權，並且迄今尚未對這些國家發動攻擊。」

聲明同時指出：「然而，延續先前的攻勢行動，伊朗伊斯蘭共和國強大的武裝部隊，將對該地區陸地、海上與空域中屬於『罪惡的美國』與『虛假的猶太復國主義政權』的所有軍事基地與利益，施以沉重且猛烈的打擊。」

伊朗外交部的說法則沒有重申總統的提議，而是表示，伊朗的「防禦性行動」是針對那些發動或支援對伊朗侵略行動的目標與設施。

伊朗國會國家安全與外交政策委員會成員布魯傑迪（Alaeddin Boroujerdi）表示：「我們已經明確告知該地區每一個國家，如果美國對伊朗採取軍事行動，我們必定會攻擊美軍基地；這些基地被視為美國領土，而不是所在地國家的領土。這一政策從未改變，未來也將堅定持續。」

他補充說，總統的發言「不應被曲解或質疑」，但同時指出：「如果這些基地的雷達系統啟動，並引導對伊朗進行作戰的飛機，我們就會把這些基地列為打擊目標。」

來自馬什哈德的國會議員納赫伊拉德（Ali Asghar Nakhaeirad）則提出更強硬的警告。

他表示：「那些向敵人提供基地並允許其用來攻擊我國的阿拉伯國家，至少是造成我們敬愛領袖、167 名小學生以及近 2000 名同胞殉難的共犯。在世界任何法律體系中，共犯都應受到懲罰，而不是被道歉。」

他進一步批評說，向「參與或協助造成我們領袖殉難的人」道歉並不明智，並表示另一種選擇是「把那些酋長的宮殿夷為平地」。

部分官員支持總統 稱對鄰國展現外交彈性

不過，在一次電視節目中，伊朗革命衛隊媒體顧問莫加達姆法爾（Hamidreza Moghaddamfar）對總統的立場表現出較多支持。

他表示，伊朗的克制是有條件的，前提是「這些地區國家的基地不被用來對伊朗採取行動」，而這正是總統傳達的核心訊息。

他進一步解釋：「到目前為止，我們並沒有把該地區國家本身當作攻擊目標，而這些國家也清楚這一點。我們的打擊目標僅限於美國在該地區的利益與部署，包括軍事基地、空軍基地、飛彈系統以及軍艦。」

莫加達姆法爾還表示，自衝突開始以來，區域國家多次反映自己受到波及，而伊朗「從一開始就已向他們表示歉意」。

他並暗示，近期的討論可能已促成一項新的理解，即這些國家的美軍基地不會被用來對伊朗發動攻擊。

另一方面，政府資訊委員會成員沙姆索爾瓦埃津（Mashallah Shamsolvaezin）則表示，佩澤希齊揚的道歉在外界獲得相當正面的評價。