2025-12-12

美國電動車新創 Rivian Automotive(RIVN-US) 周四 (11 日) 宣布推出首款自製人工智慧 (AI) 晶片，正式捨棄過去仰賴的輝達 (NVDA-US) 處理器，並同步發布付費自駕功能 Autonomy+，加速其長期自動駕駛科技布局。

不靠輝達了！Rivian自製AI晶片曝光 台積電負責代工(圖：REUTERS/TPG)

新晶片將搭載於 2026 年開始量產的 R2 休旅車，並配合光學雷達 (LiDAR / 光達) 與 AI 模型升級，目標在 2027 年起逐步開放更進階的自駕能力。

不過，Rivian 指出，R2 初期出廠的車型不會搭載新晶片與光達，初期自駕功能將較有限，完整功能將自 2027 年後逐步加入。

自研 AI 晶片替代輝達 押注降本與性能並進

Rivian 表示，新晶片「Rivian Autonomy Processor 1」(RAP1) 將由台積電 (TSM-US)(2330-TW) 代工，兩顆晶片可提供現行車款輝達 Orin 系統 4 倍的運算效能，同時每輛車節省數百美元成本。RAP1 將整合於下一代 Autonomy Compute Module 3，處理攝影機、光達與其他感測器的大量資料，使 Rivian 在未來自動駕駛功能上擁有更高自主性。

Rivian 執行長史卡林格 (RJ Scaringe) 表示，自研晶片是多年投入的重大承諾，「極少有情況能同時提升效能並降低成本，但我們做到了」。

AI 模型 Large Driving Model＋付費方案 Autonomy + 同步推出

Rivian 推出基於大量真實與模擬駕駛數據訓練的 Large Driving Model，可在未來升級現有 R1 車型的輔助駕駛能力。

該公司同時發布付費方案 Autonomy+，現有車主可選擇一次性支付 2500 美元或每月 49.99 美元訂閱，獲得擴大版「Universal Hands-Free」功能，支援美加超過 350 萬英里道路的免手駕駛。Rivian 預計明年推出可自動導航、轉彎與變換車道的點對點版本，但仍需駕駛保持注意。

值得注意的是，Rivian 目標在 2026 年推出「Eyes-off」等級功能，並展示 AI Assistant 協助管理車輛功能、整合應用程式並提醒維修項目。

自動駕駛競賽升溫 加快布局以與特斯拉抗衡

全球車廠正投入巨資搶攻自駕技術，Rivian 期望以自研晶片、自建 AI 模型與光達策略，在競爭中取得差異化位置。不過，公司仍面臨量能不足與電動車需求走弱的壓力，今年預估交車量降至 4.15 萬至 4.35 萬輛，遠低於既有產能。自 IPO 高點以來股價已下跌逾八成，公司也多次裁員以降低燒錢速度。