鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-12 04:40

綜合外電周四 (11 日) 報導，OpenAI 周四推出新 AI 模型 GPT-5.2，強調在寫程式、科學及工作任務上表現更佳，此舉正值 Google Gemini 3 獲好評、Anthropic 推新模型之際。

OpenAI 表示，GPT-5.2 速度更快，在尋找資訊、寫作和翻譯方面更擅長。該軟體分為三個版本，也更能模擬人類推理過程，處理數學和程式設計等領域更複雜、更長時間的任務。

奧特曼宣布退出「紅色警戒」時間

本月稍早，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 在公司備忘錄中宣布「紅色警戒」，表示應重新調配內部資源，加速改進 ChatGPT。

透過 GPT-5.2，OpenAI 正競相吸引更多企業客戶並提高營收，因為該公司承諾將投入超過 1 兆美元在支援 AI 開發的基礎設施上。為此，該公司表示這款模型旨在「為人們創造更多經濟價值」，包括更擅長建立試算表和簡報，以及撰寫程式碼。GPT-5.2 將從周四開始向付費用戶推出。

今年 8 月，OpenAI 推出期待已久的新模型 GPT-5，但評價好壞參半，有些人質疑它是否代表與先前產品的革命性改變。11 月，OpenAI 推出較新版本 5.1，但這次更新很快就被更強大的 Gemini 3 蓋過風頭。

奧特曼周四接受《CNBC》訪問時表示：「Gemini 3 對我們指標的影響，比我們擔心的要小。」他預期 OpenAI 將在 1 月前以「非常強勢的地位」退出紅色警戒模式。

GPT-5.2 三個版本

OpenAI 表示，GPT-5.2 將提供 Instant、Thinking 和 Pro 三個版本。Instant 在寫作和資訊搜尋上更快，Thinking 在寫程式和規劃等結構化工作上更好，Pro 則能為困難問題提供最準確答案。

OpenAI 強調，這款模型在業界基準測試中名列前茅，包括評估寫程式能力的 SWE-Bench Pro，以及研究生級科學推理基準 GPQA Diamond。OpenAI 表示，在今年稍早發布的 GDPval 評估中，GPT-5.2 在 70.9% 的明確任務上擊敗或追平業界頂尖專業人士。