鉅亨網編譯段智恆 2025-12-12 02:01

根據《彭博》報導，在美國加強推動最新的和平協議框架下，烏克蘭總統澤倫斯基周四 (11 日) 表示，不排除讓烏克蘭人民透過選舉或公投方式，决定是否讓出頓巴斯 (Donbas) 地區。此番說法顯示，隨著俄烏戰爭進入第四年、外部壓力升高，領土問題正成為華府、基輔與莫斯科談判的核心議題之一。

烏克蘭領土去留交人民決定？澤倫斯基首次鬆口(圖：REUTERS/TPG)

領土問題交人民決定？美方、俄方各提不同方案

俄羅斯要求烏軍撤離包括頓內茨克及盧甘斯克部分區域在內的東部領土，這些地區在俄軍長達近四年的侵攻中仍未完全被占領。澤倫斯基表示，基輔方面已與美國總統川普政府就最新和平提案進行討論，但重申烏克蘭「不會接受」割讓領土給俄羅斯。

他強調，關於領土的決定應交由人民做主。「俄羅斯想要整個頓巴斯——我們無法接受。我相信烏克蘭人民會回答這個問題。無論是透過選舉還是公投，人民必須擁有發言權。」

領土安排是華府、基輔與莫斯科當前磋商的重點之一。澤倫斯基透露，美方討論過將頓巴斯設定為「自由經濟區」，而俄羅斯則提出「非軍事區」的概念。他說：「美國正在尋找合適的形式。現在很多事仍取決於我們的軍隊。」

歐洲加速協調和平方案 北約提高警戒

烏克蘭盟友周四將就最新版本的和平草案展開討論。德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 在與北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 會面後表示，對和平進展「相對樂觀」，並指出焦點仍在於烏克蘭願意做出多少領土讓步。他表示，相關決定「必須由烏克蘭總統與烏克蘭人民做出」，並強調盟國已向川普清楚表達這點。

澤倫斯基表示，烏方團隊每天都在檢視新版 20 點和平框架，周三晚間已向華府提交修訂版本。他強調目前草案仍非最終定案，「這份計畫正在持續修訂中，過程仍在進行。」

除了和平進程外，澤倫斯基亦對與美國簽署經濟合作協議保持樂觀。他表示，烏方正與美國財政部長貝森特 (Scott Bessent)、川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 以及貝萊德 (BCS-US) 執行長芬克 (Larry Fink) 討論戰後重建與經濟發展合作。

然而，戰事未止，歐洲安全憂慮升溫。北約秘書長呂特周四在柏林發表演說時警告，若不及時遏止俄羅斯，「整個歐洲都可能成為下一個目標」。他強調：「我們必須看清威脅。我們就是俄羅斯的下一個目標，而且已身處風險當中。」