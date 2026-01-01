〈美股盤後〉華爾街封關收低 全年仍大漲 連三年收紅
鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電
美國股市周三 (12 月 31 日) 在 2025 年最後一個交易日收低，但在這一年中仍繳出亮眼的年度漲幅。這一年市場走勢宛如雲霄飛車，受到美國總統川普關稅政策不確定性，以及人工智慧 (AI) 題材股票引發的投資熱潮所主導。
標普 500 指數、道瓊工業指數與那斯達克指數 2025 年全數上漲超過兩位數，連續第三年收紅，為 2019 至 2021 年以來首見。
道瓊指數也連續第八個月上漲，創下 2017–2018 年以來最長的月線連勝紀錄。市場強勁走勢，來自投資人對 AI 股票難以滿足的需求，推動三大指數 2025 年屢創歷史新高。
單日來看，能源股與科技股下跌。
2025 年 4 月，川普「解放日 (Liberation Day)」關稅政策引發全球市場動盪，美股一度大跌，投資人撤出美國股市，也讓利率前景蒙上陰影、威脅經濟成長。不過，華爾街之後強勢反彈，從低點大幅回升。儘管如此，標普 500 指數年度漲幅仍落後部分全球市場，特別是亞太 (不含日本) 指數，2025 年大漲近 27%，反映投資人持續分散布局。
華爾街連續第四個交易日下跌，也打破市場對「聖誕行情 (Santa Claus rally)」的期待。根據 Stock Trader’s Almanac，標普 500 指數通常會在 12 月最後五個交易日與 1 月前兩個交易日上漲。
AI 概念股是 2025 年市場焦點。指標晶片廠輝達 (NVDA-US) 這一年股價大幅上漲，成為史上第一家市值突破 5 兆美元的上市公司。
標普 500 各類股中，通訊服務類股今年表現最佳，主要受 Alphabet(GOOGL-US) 股價大漲帶動。
儲存晶片製造商如美光科技 (MU-US)、威騰電子 (WDC-US) 與希捷 (STX-US)2025 年股價均翻倍增長，表現大幅領先標普指數。
聯準會 (Fed) 貨幣政策路徑，將成為 2026 年全球市場的關鍵定調因素。近期經濟數據與市場對「偏鴿派」新任聯準會主席的預期，已促使投資人押注進一步降息。
適逢元旦假期，交易周縮短，市場交投依舊清淡，周四休市。
美股周三 (12 月 31 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 科技五天王全收低。Meta (META-US) 下跌 0.89%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.27%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.74%。
費半成分股幾乎全倒。輝達 (NVDA-US) 下跌 0.55%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.07%；美光 (MU-US) 下跌 2.47%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.50%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.15%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.10%；AMD (AMD-US) 下跌 0.55%。
台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.44%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.22%。
企業新聞
美國商務部已核發一年期的出口許可給台積電 (2330-TW)，這項許可允許美國出口管制項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電位於中國南京的工廠。
《路透》引述消息人士指出，輝達 (NVDA-US) 為竭力滿足中國科技公司對其 H200 AI 晶片的強勁需求，已與代工製造商台積電接洽，要求其提高產能。
Nike(NKE-US) 股價大漲 4.11%，因執行長 Elliott Hill 表示，近期自掏腰包買進約 100 萬美元自家公司股票。
製藥公司 Vanda Pharmaceuticals(VNDA-US) 在美國食品藥物管理局 (FDA) 核准其預防暈車嘔吐藥物後，股價暴漲 25.46%。
經濟數據
- 美國初領失業金人數報 19.9 萬人，預期 21.9 萬人
- 美國續領失業金人數報 186.6 萬人
華爾街分析
Reflexivity 總裁 Giuseppe Sette 表示，「我不認為最後幾天的走勢，會對 2026 年的市場表現產生太大影響。在任何多頭市場中，出現一些回檔與修正都是正常的。」他指出，在流動性偏低時，獲利了結的機會自然會浮現。
摩根士丹利投資管理多元資產團隊副投資長 Jitania Kandhari 表示，「我們預期這種表現擴散的趨勢，將在 2026 年持續加深，不僅在美國市場內部，也會擴及國際市場。由少數贏家主導的時代正在結束，取而代之的是更廣泛、全球分布更均衡的投資機會。等權重標普 500 的表現，看起來將優於市值加權標普 500。」
Globalt Investments 資深投資組合經理 Keith Buchanan 表示，「政府已經從 2025 年學到教訓，更聰明、更精準、且逐步實施的關稅，才是市場能夠承受的方式。正因為 2025 年的經驗，市場現在更有能力在 2026 年『看穿』任何關稅調整，押注政府會記住這些教訓，而企業也能即時調整、維持利潤率。」
他補充道，「我們已經看到市場內部結構的變化，顯示 2026 年的市場樣貌，可能會與 2025 年大不相同，甚至比 2023、2024 年的差異還要大。市場將更由基本面驅動，而不是過度依賴貨幣政策或 AI 基礎建設投資。」
