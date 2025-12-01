鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-12 00:30

綜合外媒周四 (11 日) 報導，美國製藥商禮來 (Eli Lilly) 公布旗下下一代減重藥物「Retatrutide」的最新三期試驗結果，顯示受試者在 68 周內平均減重超過 23%，成為目前後期臨床試驗中表現最強的減重藥物之一。受此激勵，禮來股價周四早盤一度上漲逾 2%。

試驗展現超預期減重效果 與膝關節炎改善

外媒報導指出，Retatrutide 為一款結合 GLP-1、GIP 與胰高血糖素三重受體作用的首創減重藥物，試驗受試者多為肥胖或 BMI 超過 35 的族群，同時患有膝關節炎。禮來表示，在最高劑量下，受試者在 68 周內平均減重超過 23%，另有部分患者減重幅度達到 28% 左右，遠高於華爾街原先預期的 20% 至 23%。

試驗也以 WOMAC 指標評估膝蓋疼痛狀況，結果顯示最高劑量組疼痛改善幅度可達 62% 到 75% 不等，部分患者甚至在試驗結束時幾乎沒有膝蓋疼痛感。禮來心臟代謝事業總裁 Kenneth Custer 表示，Retatrutide 有望成為「對需要大幅減重或伴隨膝關節炎等併發症患者的重要治療選項」。

禮來強調，這是多項進行中的試驗之一，未來還會針對肥胖、心血管疾病與慢性腎臟病等領域陸續公布更多三期試驗結果，預計最快於明年起公布新數據。

副作用導致部分受試者退組 同業競爭再掀波動

不過，試驗中仍觀察到一些副作用，使得最高劑量組約 18% 受試者退組，常見反應包含噁心、腹瀉、便秘與輕度異感 (Dysesthesia)。此外，部分 BMI 較低的受試者因減重幅度過大，也選擇提前退出試驗。

禮來科學長 Daniel Skovronsky 曾在先前投資人會議中表示，Retatrutide 的高效表現未必適合所有患者，「並非所有人都需要如此高的療效」，並認為該藥可能最適合 BMI 極高、或伴隨肥胖併發症的患者。

這次結果也牽動減重藥物市場反應。競爭對手諾和諾德 (NVO-US) 先前一款實驗性減重藥 CagriSema 因不及市場預期，導致股價一度大跌。對照之下，禮來的試驗結果再度強化其在全球規模上看 1,000 億美元的減重市場中的領先地位。

(圖：ZeroHedge)