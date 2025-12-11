鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-11 22:41

美股主要指數周四 (11 日) 開盤走低，標普 500 與那斯達克承壓，主因甲骨文公布遜於預期的雲端業績並上調 AI 資本支出，引發市場對科技估值與人工智慧 (AI) 投資回報的疑慮，部分抵銷了聯準會 (Fed) 釋出較不鷹派訊號後帶來的樂觀情緒。雖然盤前跌勢一度因逢低買盤而收斂，但甲骨文重挫對 AI 相關大型科技股造成拖累，使市場情緒再度轉向謹慎。甲骨文開盤一度重挫逾 16%。

截稿前，道瓊工業指數漲近 270 點或 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 180 點或近 0.8%，標普 500 指數跌 0.3%，費城半導體指數跌近 1.9%。

美國盤前交易中，隨著投資人逢低買進，先前因甲骨文 (Oracle) 大跌引發的拋售壓力略為緩和，標普 500 與那斯達克 100 期指跌幅縮小。市場情緒先前因甲骨文公布雲端成長遜於預期，並上調其人工智慧 (AI) 設施投資額而受到衝擊，使科技股與高風險資產全面承壓。

標普 500 期貨一度跌逾 1%，隨後收斂至 0.4%；那斯達克 100 期貨亦從 1.6% 跌幅中回穩。市場視為 AI 投資風向指標的甲骨文在盤前暴跌超過 13%，公司預期 2026 年資本支出將從原先的 350 億美元增加至 500 億美元。輝達亦下跌 1.5%，領跌「美股七雄」科技股。比特幣則滑落逾 2%，接近 9 萬美元。

甲骨文財報重擊市場情緒 AI 投資回報疑慮再起

甲骨文的財報使市場重新聚焦科技股估值能否支撐大規模的 AI 投資。11 月期間，市場曾因對 AI 資本支出回報的疑慮而震盪多周，儘管今年以來 AI 熱潮帶動標普 500 大漲，但部分投資人已開始轉向其他類股，因美國經濟展望仍偏強，使市場對成長股的耐心減少。

Panmure Liberum 策略師克魯斯 (Susana Cruz) 表示，市場如今對 AI 相關支出「明顯變得更謹慎」，與 2025 年中期只要出現任何增加資本支出的訊號便會刺激股價的情況大不相同。她指出：「甲骨文成了最弱的一環，主要因為其背負大量負債來支持投資。」

投資人也準備迎接另一份關鍵財報：博通 (Broadcom) 將於盤後公布季度業績。該股自 4 月低點以來已大漲逾 180%。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 預期，博通本季表現將符合或略優於市場預期，受惠於大型雲端客戶持續增加支出。

甲骨文公布業績的同一天，標普 500 指數因 Fed 降息與主席鮑爾對經濟展望偏正面而收在接近歷史新高附近。儘管此次降息有三位官員反對，但市場仍押注 2026 年將降息兩次，與 Fed 最新預測的僅一次形成對比。

Kairos Partners 投資組合經理托奇歐 (Alberto Tocchio) 指出：「從今日的市場反應可以看出，甲骨文對市場的衝擊甚至大於 Fed。這說明市場高度集中於單一主題，也就是 AI。」

Fed 暗示強勁經濟與可控通膨 債市走揚、油銀走弱

鮑爾表示，Fed 目前的政策設定足以促使勞動市場降溫，同時維持抑制通膨的效果。決策者將 2026 年成長預期由 1.8% 上調至 2.3%，並預估明年通膨將從先前預期的 2.6% 降至 2.4%。

Lombard Odier 投資管理公司宏觀主管艾爾波 (Florian Ielpo) 指出，這次「鷹派但偏多」的降息訊息強化了市場對經濟增長與通膨改善的信心。他表示：「降息仍在路上，但不再是自動模式。一般來說，這對股市屬於相對正面的背景。」

商品市場方面，油價下跌至 10 月以來低點附近，反映市場風險偏好轉弱；白銀則延續歷史新高升勢，突破每盎司 62 美元。

《彭博》策略師克里斯 (Cameron Crise) 評論指出，若全球殖利率逐步回落，將有利於那些不直接受 AI 投資失望情緒影響的股市領域。

截至台北時間周四（11 日）22 時許：

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價下跌 16.01%，至每股 187.31 美元

甲骨文周三公布季度營收不如預期，周四盤前股價重挫逾 12%，並拖累輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 等 AI 相關科技股全面下挫，市場對 AI 基礎設施激進支出的疑慮再度浮現。

博通 (AVGO-US) 早盤股價下跌 3.05%，至每股 400.37 美元

半導體大廠博通股價今年一路急漲，在人工智慧 (AI) 熱潮推動下，自 4 月低點以來大漲逾 180%，並在周三刷新歷史新高。然而，在公司即將公布財報之際，部分投資人開始擔憂，這樣的漲勢是否已讓博通「漲多、難再更高」。

福特 (F-US) 早盤股價下跌 0.45%，至每股 13.35 美元

南韓電池製造商 SK On 與美國汽車大廠福特將終止雙方在美國的電池合資企業，雙方同意未來各自獨立擁有並營運既有的生產設施。此舉反映在電動車需求放緩與美國政策變動下，車廠與電池供應商正調整在美國的布局策略。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.6 萬，預期 22 萬，前值 19.2 萬

美國上周續領失業金人數報 183.8 萬，預期 195 萬，前值 193.7 萬

美國 9 月貿易收支報 - 528 億美元，預期 - 625 億美元，前值 - 593 億美元

