鉅亨網編輯林羿君 2026-01-01 07:00

一個時代正式畫下句點。95 歲的巴菲特，在 2025 年的最後一天，正式將波克夏經營大權交棒給他親自選定的接班人阿貝爾（Greg Abel）。

巴菲特之子霍華德 · 巴菲特（Howard Buffett）在 2024 年接受節目訪談時表示：「波克夏的企業文化其實很簡單。你說到做到，而且準時做到；你誠實以對；你會犯錯，但也會為錯誤負責。事情真的沒有那麼複雜。」

霍華德未來將接任波克夏董事長一職，延續其父親的精神。

一路走來，巴菲特始終力倡價值投資的核心理念：拒絕為併購或股票投資付出過高價格。這套投資哲學，源自他的導師班傑明 · 葛拉漢（Benjamin Graham）。他也深深影響了一代又一代華爾街的資產管理人。

以下是多位投資人向《Yahoo Finance》分享，他們從「奧瑪哈先知」身上學到的投資智慧。

◆善良很重要

Laffer Tengler Investments 執行長兼投資長滕格勒（Nancy Tengler）指出，有個不太為人知的事實，他曾為科隆再保險（Cologne Reinsurance）管理一檔 1 億美元的投資組合，而該公司後來被巴菲特納入波克夏旗下。

滕格勒表示：「他們讓我們繼續管理資金一年，我認為那更多是出於他的善意，因為我們當時還是新團隊。當然，我們也替公司創造了很好的報酬。但他有一種格局。我會說，在這個產業裡，善良真的很重要。有太多人不謙虛、不從錯誤中學習，也不是你想深交的人。他從不如此，始終穩健掌舵。」

◆保持簡單

Truist 投資長勒納（Keith Lerner）指出：「對我影響最深、也塑造我投資方式的，是巴菲特的幾個原則：專注於自己的能力圈、保持簡單，並讓複利發揮最大力量。」他解釋，複利看似悄然無聲，實際上卻以持續且不可逆的方式，不斷放大長期成果，因此才被稱為「世界第八大奇蹟」，也是長期思維的終極優勢。

勒納進一步稱，美國企業與經濟體系展現出極強的韌性與適應力，歷經無數挑戰仍能持續前行。當恐懼主導市場時，機會往往隨之而來；別人恐懼時要貪婪。同時也要尊重風險，因為槓桿可能讓小錯誤迅速放大。長期聚焦、簡單原則、把握極端時刻，以及審慎行事，最終都能勝出。

◆績效本身就是最好的證明