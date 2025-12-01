迪士尼10億美元入股OpenAI！執行長艾格有什麼盤算？
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》報導，迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 周四 (11 日) 表示，迪士尼宣布對 OpenAI 進行 10 億美元股權投資，此舉將成為公司進入人工智慧 (AI) 領域的「一條重要途徑」，對迪士尼長期業務將帶來深遠影響。艾格接受《Squawk on the Street》專訪時說：「我們希望參與 Sam (Altman) 與他的團隊正在打造的願景。我們認為這是對公司而言非常好的投資。」
迪士尼稍早宣布，已與 OpenAI 達成協議，未來 Sora 用戶將可在 AI 影片生成平台中使用迪士尼旗下超過 200 個版權角色，包括米老鼠 (Mickey Mouse)、黑武士(Darth Vader)、仙杜瑞拉(Cinderella) 等，授權為期三年。艾格並透露，協議初期將採取「獨家授權」，僅限 OpenAI 平台使用。
面對生成式 AI 技術的快速崛起，多家媒體集團近年積極採取法律行動，以維護自身內容與智慧財產權。艾格表示，迪士尼一直「相當積極地保護 IP」，但他同時對 OpenAI 的成長速度與授權合作態度「印象深刻」。他強調：「人類從未阻擋過科技進步，我們也不會如此。如果科技可能改變既有商業模式，那我們應該選擇加入，而不是抗拒。」
Evercore ISI 資深媒體分析師 Barton Crockett 則向《CNBC》表示，此次投資是「迪士尼對 OpenAI 的強力背書」。他認為，內容公司必須理解用戶生成內容 (UGC) 與 AI 生成內容的重要性，「這對迪士尼這樣的內容創作者至關重要」。
OpenAI 在今年 9 月推出 Sora，讓用戶以文字描述即可生成短影片，但也因此引發大量使用熱門品牌與角色創作的爭議，令媒體公司再度關注安全性與版權問題。艾格強調，與 OpenAI 的合作「完全不構成對創作者的威脅」，因為授權不包含角色聲音、演員姓名或肖像。他表示：「事實上正好相反。這是對創作者的尊重，也因為合作中包含授權費用。」
OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 則向《CNBC》表示，Sora 上將設有使用迪士尼角色的「明確防護措施」。「讓迪士尼能設定並持續調整這些使用規範非常重要，而我們當然會遵守。」
艾格並指出，此投資將讓迪士尼在人工智慧領域取得更實質的參與方式，並讓公司能透過創新工具觸及更年輕的受眾。他表示，Sora 與 ChatGPT Images 的應用範圍，將為迪士尼故事內容帶來新的呈現方式。
延伸閱讀
- 迪士尼斥資10億美元投資OpenAI！米老鼠、鋼鐵人明年登上Sora
- 〈美股早盤〉甲骨文一跌牽動全場！AI股全被拖下水 標普500、那指開低
- 地緣風險再起！美國扣押油輪與俄烏談判成焦點 原油期貨下挫
- 電動車熱潮退燒？SK On、福特拆夥 美國電池廠大重組
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇