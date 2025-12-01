鉅亨網編譯段智恆 2025-12-12 01:30

根據《CNBC》報導，迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 周四 (11 日) 表示，迪士尼宣布對 OpenAI 進行 10 億美元股權投資，此舉將成為公司進入人工智慧 (AI) 領域的「一條重要途徑」，對迪士尼長期業務將帶來深遠影響。艾格接受《Squawk on the Street》專訪時說：「我們希望參與 Sam (Altman) 與他的團隊正在打造的願景。我們認為這是對公司而言非常好的投資。」

迪士尼10億美元入股OpenAI！執行長艾格有什麼盤算？(圖：REUTERS/TPG)

迪士尼稍早宣布，已與 OpenAI 達成協議，未來 Sora 用戶將可在 AI 影片生成平台中使用迪士尼旗下超過 200 個版權角色，包括米老鼠 (Mickey Mouse)、黑武士(Darth Vader)、仙杜瑞拉(Cinderella) 等，授權為期三年。艾格並透露，協議初期將採取「獨家授權」，僅限 OpenAI 平台使用。

面對生成式 AI 技術的快速崛起，多家媒體集團近年積極採取法律行動，以維護自身內容與智慧財產權。艾格表示，迪士尼一直「相當積極地保護 IP」，但他同時對 OpenAI 的成長速度與授權合作態度「印象深刻」。他強調：「人類從未阻擋過科技進步，我們也不會如此。如果科技可能改變既有商業模式，那我們應該選擇加入，而不是抗拒。」

Evercore ISI 資深媒體分析師 Barton Crockett 則向《CNBC》表示，此次投資是「迪士尼對 OpenAI 的強力背書」。他認為，內容公司必須理解用戶生成內容 (UGC) 與 AI 生成內容的重要性，「這對迪士尼這樣的內容創作者至關重要」。

OpenAI 在今年 9 月推出 Sora，讓用戶以文字描述即可生成短影片，但也因此引發大量使用熱門品牌與角色創作的爭議，令媒體公司再度關注安全性與版權問題。艾格強調，與 OpenAI 的合作「完全不構成對創作者的威脅」，因為授權不包含角色聲音、演員姓名或肖像。他表示：「事實上正好相反。這是對創作者的尊重，也因為合作中包含授權費用。」

OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 則向《CNBC》表示，Sora 上將設有使用迪士尼角色的「明確防護措施」。「讓迪士尼能設定並持續調整這些使用規範非常重要，而我們當然會遵守。」