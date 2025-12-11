鉅亨網編譯段智恆 2025-12-11 22:11

根據《CNBC》報導，迪士尼 (Disney) 周四 (11 日) 宣布，將對 OpenAI 進行 10 億美元股權投資，並與該公司簽署為期三年的授權協議。根據協議，自明年起，Sora 用戶可在影片生成中使用超過 200 個來自迪士尼、皮克斯 (Pixar)、漫威(Marvel) 與星際大戰 (Star Wars) 的角色，象徵迪士尼與 OpenAI 在生成式 AI 內容領域的合作進一步深化。

授權逾 200 角色 Sora 與 ChatGPT Images 明年開放

根據最新協議，Sora 與 ChatGPT Images 的使用者將可運用米老鼠 (Mickey Mouse)、小美人魚愛麗兒(Ariel)、仙杜瑞拉(Cinderella)、鋼鐵人(Iron Man)、黑武士(Darth Vader) 等角色創作影片與圖像內容。迪士尼與 OpenAI 皆強調，授權範圍僅限角色，不包含任何演員肖像或聲音。兩家公司並表示，AI 應用將遵循保護用戶安全、尊重創作者權利與維護創意產業的原則，OpenAI 同時承諾維持「強化控管」避免平台生成非法或有害內容。

Sora 自 9 月上線後，一度登上蘋果 (AAPL-US)App Store 熱門排行榜，但也因使用者大量以熱門品牌與角色生成影片，引發外界對版權問題的疑慮。美國電影協會(MPA) 曾在 10 月致函 OpenAI，要求平台採取「立即且果斷的行動」防止版權侵害。OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 其後表示，平台將提供更「細緻的控制」以管理授權角色的生成方式。

迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 指出，生成式 AI 正快速重塑娛樂產業，此次合作將讓迪士尼能以「更審慎且負責」的方式延伸其故事敘事能力。阿特曼則表示：「迪士尼是全球故事敘事的黃金標準，很高興能透過 Sora 與 ChatGPT Images 擴展人們創作與體驗內容的方式。」

迪士尼深化投資合作 同步強化 IP 保護

除了股權投資與授權合作外，迪士尼還將獲得增購 OpenAI 股權的權證 (warrants)，並成為 OpenAI 的主要企業客戶之一。迪士尼表示，未來將在公司內部部署 OpenAI 的 ChatGPT，並與 OpenAI 合作開發新工具與互動內容，以導入更多 AI 應用場景。

在維護智慧財產權方面，迪士尼近期動作頻頻。除了先前與環球 (Universal) 控告 AI 圖像服務 Midjourney 未經授權使用電影角色外，迪士尼也向 Character.AI 寄發停止侵權函，要求該公司停止使用其角色內容。《CNBC》指出，迪士尼本周更向 Google(GOOGL-US)寄發律師函，指控 Google 在訓練 AI 模型時「大規模」使用未授權的版權作品，並散布受保護內容。

此外，雙方合作也將延伸至串流媒體服務。根據迪士尼說法，未來將在 Disney + 平台上架部分 Sora 影片精選內容，讓觀眾能直接觀賞以迪士尼角色生成的 AI 短片。