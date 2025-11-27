鉅亨網編譯段智恆 2025-11-27 01:40

根據《路透》報導，中國商務部周三 (26 日) 表示，已與歐盟達成共識，將共同敦促安世半導體 (Nexperia) 的荷蘭與中國業務單位盡快展開對話，以企業主導方式尋求長期解決方案，避開荷蘭政府層級的干預。北京強調，荷蘭政府日前宣布暫停自 9 月底起生效的接管行動，仍不足以符合中方要求。

荷蘭暫停接管安世還不夠？中國批問題沒解決 攜歐盟共同協商(圖：REUTERS/TPG)

中國商務部此次發布的聲明，是北京首次明確表示，將在與歐盟合作的框架下，推動安世荷蘭與中國單位以企業間協商方式處理衝突。聲明引用中國商務部長王文濤與歐盟貿易執委塞夫科維奇 (Maros Sefcovic) 的視訊會議內容指出，雙方同意「企業是解決安世問題的主要行動者」，並將共同促使雙方展開「建設性溝通」，恢復全球半導體供應鏈的穩定運作。

王文濤在會中表示，希望歐盟敦促荷蘭政府提出「具建設性的解決方案」，並為安世內部各單位的協商創造條件。他批評，荷蘭政府與法院的行政與司法行動仍未撤除，使問題未能獲得根本解決。

自荷蘭接管行動引爆爭議後，中國已在 10 月初對安世在中國封裝的部分晶片實施出口管制，導致歐洲車廠及供應商生產受阻。雖然中國商務部之後逐案提供出口許可，緩解部分晶片短缺，且荷蘭政府在北京會談後宣布暫停接管，但中方警告停止接管只是「小小的一步」，不足以消除供應鏈的不確定性。

安世半導體所製造的多為基礎晶片，雖然技術門檻不高，但在汽車電子系統中使用量極大，因此供應中斷可能引發產業連鎖反應。王文濤強調，全球半導體供應鏈尚未恢復正常，「仍面臨重大不確定性」。