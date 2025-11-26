中國固定資產投資罕見負成長 習近平反內卷見效？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-26 23:10

《金融時報》周三 (26 日) 報導，中國固定資產投資大幅下滑，截至 10 月年增率降 1.7%，是數十年來罕見負成長。分析師認為，這可能顯示習近平打擊產業過度競爭的「反內卷」政策，可能正發揮作用、衝擊這個全球第二大經濟體。

習近平反內卷政策見效？中國固定資產投資出現罕見負成長。(圖:Reuters/TPG)

北京政府本月公布數據顯示，截至 10 月，中國固定資產投資年增率降 1.7%，9 月為降 0.5%。除了 2020 年疫情初期，這是近幾十年僅有的負成長紀錄。從累計數字推算，10 月單月年增率驟降 11%。

投資驟降引發關注

固定資產投資意外下滑是數十年來第二次，此前習近平多次警告高科技和綠能等產業的「內卷」價格戰。

「我們必須防止一窩蜂搞泡沫經濟。」習近平本月在中共黨刊《求是》發表的產業發展語錄中說。

荷蘭國際集團 (ING) 中國首席經濟學家 Lynn Song 表示，跟很多中國企業談過後發現投資確實相當謹慎，北京今年年中開始談反內卷措施後，公部門可能也更謹慎了。

統計修正或政策效應？

《金融時報》分析地方數據發現，中國 31 個省級地區中，超過三分之一投資下滑，而 5 月時只有 3 個省如此。

高盛分析師估計，固定資產投資下滑約六成來自統計修正，約四成可歸因於反內卷政策、房地產下滑和基建支出減少。

出口、消費雙雙放緩

投資下滑加重地方政府尋找成長動能的壓力，尤其房地產低迷已進入第五年。受關稅影響，中國對美出口已連續數月下滑，10 月整體出口突然下跌。凱投宏觀 (Capital Economics) 表示，這是因為對非美市場出貨也開始全面放緩。

官方數據顯示 10 月零售銷售成長 2.9%，是一年多來最慢。野村中國董事總經理兼首席經濟學家陸挺指出，以舊換新補貼計畫帶動的消費熱潮退去後，零售銷售將放緩，這將對北京施壓，要求推出更多刺激措施。

雖然北京今年預計達成「5% 左右」的 GDP 成長目標，但未來幾年充滿挑戰。本月國務院總理李強設定 2030 年 GDP 破人民幣 170 兆元目標，意味著未來十年要瞄準年增 4-5%。

高盛中國首席經濟學家 Hui Shan 說，決策者可能在下月中央經濟工作會議決定進一步寬鬆政策。