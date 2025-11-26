鉅亨網編譯段智恆 2025-11-26 21:31

沙烏地阿美啟動新一輪資產出售！傳選定花旗操盤(圖：REUTERS/TPG)

知情人士表示，花旗是在近期競標後勝出，擊敗多家其他華爾街銀行，取得協助安排此次潛在出售案的委任。由於資訊尚未公開，人士不願具名。對花旗而言，此次委任是一項重要進展，因為執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 近年積極強化與中東大型企業及主權基金的合作關係。

‌



截稿前，花旗與沙烏地阿美均拒絕對此消息發表評論。

沙烏地阿美近期正評估多項出售選項，包括出售部分儲運終端的股權，並希望藉由此次交易募得數十億美元。消息人士先前透露，這些計畫是沙烏地阿美更大規模資產處置策略的一部分，其中也可能包括出售部分房地產資產。

今年以來國際油價下跌約 16%，雖然沙烏地阿美受惠於產量提高，在獲利上的衝擊相對有限，但該公司已延後部分項目，並積極透過出售資產強化現金部位，以支應未來投資需求。這次考慮出售的儲運與出口終端業務，將比過去以管線基礎建設為主的交易更為重大。

沙烏地阿美的主要石油儲存與出口設施位於波斯灣沿岸的 Ras Tanura，並在紅海亦設有終端基地。此外，沙烏地阿美在荷蘭擁有部分產品儲運終端股權，並於埃及及日本沖繩等主要貿易樞紐租用原油與成品儲存設施。