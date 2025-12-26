京元電AI測試需求熱 明年資本支出393.72億元創高
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 近期受惠 AI 晶片需求熱絡，測試產能滿載。公司今 (26) 日召開董事會，決議通過 2026 年資本支出金額為新台幣 393.72 億元，年增 6.41%，續創歷史新高，主要為配合營運需要以備產能擴充需求。
京元電表示，各項資本支出預算將以自有資金與融資因應，執行將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。同時也與兆豐國際商業銀行等聯合授信銀行團簽訂聯貸案，總額度新臺幣 350 億元，於 20% 範圍內，以等比例增減本聯合授信總額度。
京元電為輝達 (NVDA-US) AI 晶片的主力測試夥伴，由於 AI 晶片普遍需經過一次 Burn-in、兩次 FT 的完整測試流程，使得場地與設備需求遠高於一般測試一次的產品，推升無塵室和機台快速擴張，也讓資本支出金額大增。
法人估，京元電第四季營收將呈現季增，毛利率也將優於第三季的 36.02%，全年營收年增幅可望成為公司歷年來成長最快的一個年度，明年則受惠 AI 晶片需求續熱，營收可望再度向上、優於今年表現。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI晶片需求續旺 京元電Q4營收續揚、毛利率可望優於Q3
- 晶片廠沐曦上市即收漲近700% 中國算力三雄市值突破兆元人民幣
- 輝達迎來勁敵？亞馬遜砸百億美元投資OpenAI 推自研晶片搶市
- 川普對中晶片大轉彎恐白忙一場？專家指出兩大關鍵問題
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇