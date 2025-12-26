鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-26 16:56

IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 近期受惠 AI 晶片需求熱絡，測試產能滿載。公司今 (26) 日召開董事會，決議通過 2026 年資本支出金額為新台幣 393.72 億元，年增 6.41%，續創歷史新高，主要為配合營運需要以備產能擴充需求。

京元電AI測試需求熱 明年資本支出393.72億元創高。(圖：京元電提供)

京元電表示，各項資本支出預算將以自有資金與融資因應，執行將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。同時也與兆豐國際商業銀行等聯合授信銀行團簽訂聯貸案，總額度新臺幣 350 億元，於 20% 範圍內，以等比例增減本聯合授信總額度。

京元電為輝達 (NVDA-US) AI 晶片的主力測試夥伴，由於 AI 晶片普遍需經過一次 Burn-in、兩次 FT 的完整測試流程，使得場地與設備需求遠高於一般測試一次的產品，推升無塵室和機台快速擴張，也讓資本支出金額大增。