鉅亨網編譯段智恆 2025-11-26 20:00

根據《路透》周三 (26 日) 報導，面對年底購物旺季來臨，美國中小型零售商正面臨前所未有的供應鏈混亂，原因是總統川普針對中國商品的關稅政策一再變動，迫使業者在高額關稅與更昂貴的替代供應鏈之間艱難取捨。

假期旺季斷貨？美零售商被關稅打到喘不過氣 哀號「庫存剩10%怎麼賣？」(圖：REUTERS/TPG)

紐約睡眠產品品牌 Loftie 創辦人 Matt Hassett 表示，公司主要生產的日光燈與無手機鬧鐘均來自中國，但關稅不確定性已使備貨計畫全面被打亂，「我們的庫存只剩大約所需的 10%，完全沒辦法好好準備。」

小型零售商面臨備貨延誤與庫存不足

川普在 4 月中旬威脅對中國進口商品加徵最高達 180% 的關稅，Hassett 曾嘗試將產能轉移至泰國，以避免高關稅負擔。然而當關稅後來調降至 20% 時，他發現泰國工廠成本比關稅更高，最終仍選擇維持中國供應商。

但這段尋找替代產地的壓力導致訂單延後，使 Loftie 在一年中最重要的銷售季前面臨嚴重缺貨。美國零售業者的獲利通常有三分之一集中在 11、12 月。

其他小企業也面臨類似困境。布魯克林包款品牌 Lo & Sons 在 4 月至 6 月間考察多國工廠，包括印度與柬埔寨，最終仍返回原本的中國供應商。執行長 Derek Lo 坦言，不確定性讓他們遲遲無法下單，如今庫存比理想水準低得多。

大企業較能吸收衝擊 小型業者面臨倒閉風險

相較小型零售商，大型量販如沃爾瑪 (WMT-US) 與好市多 (COST-US) 能以規模優勢吸收供應鏈震盪，衝擊較小。然而根據 RapidRatings 資料，資產低於 5,000 萬美元的小零售商營運利潤率已降至負 20.7%，其中 36% 被列為高破產風險；大型零售商此比例僅為 12%。

RapidRatings 執行董事長 James Gellert 指出，「這是疫情以來首次看到平均獲利落入負值…… 衝擊程度對缺乏資源的小型企業尤其嚴重。」

為搶在關稅上路前完成備貨，一些業者提前下大訂單，但在消費者信心疲弱之際，也可能面臨滯銷風險。多家小企業向《路透》透露，關稅導致成本大幅增加，有些不得不裁員、縮減品項以節省現金。

供應鏈斷裂的影響橫跨多個品類。紐約珠寶品牌 Haus of Brilliance 因印度商品面臨約 50% 關稅，部分生產轉往泰國與美國。創辦人 Monil Kothari 表示，公司首批泰國製產品雖趕在假期前完成，但今年假期及明年仍將出現缺貨。