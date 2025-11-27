中國商務部長王文濤與歐方開視訊會議 談安世半導體

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-27 05:00

中國商務部部長王文濤周三（26 日）與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視訊會議，就安世半導體等經貿問題深入交換意見。

中國商務部長王文濤與歐方開視訊會議，談安世半導體等經貿問題。（圖：Shutterstock）

王文濤表示，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷蘭方面。中國政府始終本著負責任的態度，及時採取切實措施，努力維護和恢復全球半導體產供鏈穩定。

王文濤說，近期荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出一小步，但荷方對企業的不當行政和司法干預仍未取消，全球半導體產供鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。

王文濤稱，希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府儘快提出建設性解決方案，為企業展開內部協商創造有利條件。

依據中國商務部的聲明，謝夫喬維奇表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所作的巨大努力，避免了全球半導體產供鏈爆發危機。目前安世半導體問題尚未得到徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。