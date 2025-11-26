search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

期貨

金價還要漲？德銀喊明年上看4450美元 維持後年目標不變

鉅亨網編譯段智恆

根據《路透》報導，德意志銀行 (Deutsche Bank) 周三 (26 日) 將 2026 年金價預測自原先的每盎司 4,000 美元上調至 4,450 美元，理由包括投資人資金流向趨於穩定，以及各國央行持續買進黃金所帶來的支撐。

cover image of news article
金價還要漲？德銀喊明年上看4450美元 維持後年目標不變(圖：REUTERS/TPG)

德意志銀行並預估，明年金價將落在每盎司 3,950 至 4,950 美元的區間，上緣水準較目前 2026 年 12 月交割的 COMEX 期貨價格高出約 14%。該行表示，央行買盤與 ETF(交易所交易基金) 投資占去大量供給，使珠寶市場可取得的黃金減少，而總體需求仍持續超越供給，形成所謂的「正向結構性圖景」。


報告指出，ETF 資金流入將有助於在 2025 年提供價格下檔支撐，並預期每盎司 3,900 美元的價格底部將可維持。德意志銀行也提到，在白銀白金鈀金多年供應不足的情況下，這些金屬對金價走勢的敏感度將提高，而實體市場緊俏也反映在仍處高檔的租借利率。

至於更長期的預測，德意志銀行維持 2027 年金價目標在每盎司 5,150 美元，並表示該目標「跨越一般情境與官方需求升溫情境兩者的不確定性」。

不過，該行也警告多項風險，包括黃金與風險資產的正相關走勢，聯準會 (Fed) 在 2026 年可能比市場預期更加保守的政策方向，以及各國儲備管理機構可能放慢買進黃金的步伐。

今年以來，現貨金價已上漲 59%，朝向 1979 年以來最大年度漲幅邁進。金價並於 10 月 20 日觸及每盎司 4,381.21 美元的歷史新高。
 


文章標籤

德銀黃金金價預測ETF央行買盤COMEX期金現貨金價貴金屬產業TOP

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金4158.290.69%
現貨白銀52.331.81%
現貨鈀金1409.000.84%
現貨白金1557.200.23%
黃金230.18-0.15%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty