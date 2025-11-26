〈美股早盤〉Fed降息預期升溫支撐 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-26 22:41

美股主要指數周三 (26 日) 開高並延續本周漲勢，標普 500 與那斯達克等主要指數連四日走揚，投資人持續消化新一輪經濟數據，市場對聯準會(Fed)12 月降息的預期進一步升溫。在感恩節假期前，降息樂觀情緒支撐買氣，美股情緒明顯改善。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 250 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 120 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1.4%。

美國股市期貨周三走揚，投資人對降息的樂觀情緒延續了近期的反彈動能，市場在感恩節假期前情緒明顯改善。英國資產則在預算案公布期間上揚。

美國 10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.02%，初領失業金數據略低於市場預期，使殖利率自低點回升。美元變動不大。

美股回穩 降息預期支撐投資情緒

美股本月初一度因科技股估值過高疑慮而劇烈震盪，但近幾日市場重新獲得買盤支持。聯準會 (Fed) 官員最近的溫和談話內容，重新點燃市場對 12 月降息的押注。

在白宮消息人士透露國家經濟委員會 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett) 成為下任 Fed 主席的領先人選後，降息預期進一步升溫。投資人普遍認為他與美國總統川普的政策方向一致，更傾向支持較低利率環境。

利率期貨顯示，市場目前預估 Fed 下月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率約為 80%，並押注 2026 年底前將再降息三次；一周前市場僅預期總計三次降息。EFG 資產管理副投資長 Daniel Murray 表示：「市場從先前的回檔中快速反彈，可見仍有相當強勁的基礎買盤。」

與此同時，多家大型銀行開始針對 2026 年美股提出樂觀預測。德意志銀行預估標普 500 將在 2026 年底升至 8,000 點，意味較目前水準再上漲約 18%，並由企業獲利與庫藏股買回支撐。摩根大通預估 7,500 點，法國興業銀行則設定 7,300 點目標。

不過，法巴資產管理 (BNP Paribas AM) 歐洲股票主管 Valerie Charriere 認為，短期前景仍受近期波動影響，「我不認為典型的耶誕行情會出現。人工智慧 (AI) 估值已有一些裂痕，Fed 政策也具不確定性。今年以來表現太強，市場可能轉向防禦型板塊。」

英國預算案提振市場 英鎊與英債同步走強

英國方面，財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 在國會公布預算案，將財政緩衝提高至 220 億英鎊(約 290 億美元)。她以新增稅收作為主要來源，包括對賭博業與高價房地產課徵更高稅負。

Ebury 市場策略主管 Matthew Ryan 指出，新增財政空間有助降低政府未來再次加稅的機率，但市場仍需觀察這份「財政緊縮」是否能與「經濟成長」並存。

《彭博》策略團隊則警告，英國政治不確定性仍是債券市場的最大風險。「市場或許對現任政府不甚滿意，但若領導階層再度變動、政策轉向更寬鬆的財政路線，殖利率可能再度劇烈波動。」

截至台北時間周三（26 日）22 時許：

焦點個股：

戴爾 (DELL-US) 早盤股價上漲 3.99%，至每股 130.79 美元

戴爾盤前漲超 4%。消息面上，戴爾公布 2026 會計年度第三季業績，營收年增 11% 至 270.05 億美元，創新高；調整後的每股盈餘為 2.59 美元，優於分析師普遍預期的 2.48 美元。期內公司獲得 123 億美元 AI 伺服器訂單，出貨價值 56 億美元訂單，季末在手訂單達 184 億美元。

惠普 (HPQ-US) 早盤股價上漲 0.34%，至每股 24.40 美元

惠普盤前跌近 2%。消息面上，惠普公布第四季業績，營收年增 4.2% 至 146.4 億美元，超過分析師預期的 145 億美元；利潤為 7.95 億美元，合每股 84 美分，低於去年同期的 93 美分；調整後每股收益為 93 美分，則略高於分析師預期的 92 美分。受記憶體晶片價格上漲的影響，預計本會計年度調整後每股收益將介於 2.9 至 3.2 美元之間，低於分析師預期的 3.34 美元。

Meta(META-US) 早盤股價下跌 0.19%，至每股 635.00 美元

義大利競爭暨市場管理局 (AGCM) 周三表示，已擴大對 Meta 的反壟斷調查範圍，調查焦點包括 WhatsApp 更新後的商業平台條款，以及應用程式內新增的人工智慧 (AI) 聊天機器人工具。監管機關同時啟動程序，考慮祭出臨時措施，可能要求 Meta 暫停新條款並限制 Meta AI 在 WhatsApp 上的進一步整合。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月耐久財訂單月增率初值報 0.5%，預期 0.5%，前值 3.0%

美國 9 月核心耐久財訂單月增率初值報 0.6%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國上周初領失業金人數報 21.6 萬，預期 22.5 萬，前值 22.2 萬

美國上周續領失業金人數報 196 萬，預期 196.9 萬，前值 195.3 萬

美國 9 月建築許可月增率預期 - 11.5%，前值 20.5%

美國 9 月新屋銷售折合年率總數預期 70.9 萬戶，前值 80 萬戶

華爾街分析：

富國銀行 (WFC-US) 投資研究所全球投資策略主管克里斯多福認為，雖然 AI 領域的成長前景仍可持續數年，但他建議投資人分散其投資布局。

克里斯多福解釋道，該行近期已從部分技術 (XLK) 和通訊服務 (XLC) 類股輪動退出，轉而投向其他估值更合理、同時仍能把握科技趨勢的板塊。