綜合外媒周四 (20 日) 報導，在政府關門延遲數周後，美國 9 月非農就業報告終於公布，但這份遲來的數據並未替聯準會(Fed)12 月利率決策帶來明確方向。新增就業優於預期、失業率卻升至近四年新高，勞動市場同時釋出憂喜參半訊號，使市場與 Fed 內部對於是否再度降息的分歧更加凸顯。

市場狂洗牌！9月非農釋出矛盾訊號 Fed下月降息押注反覆不定

市場反應：降息預期震盪，交易員快速重新定價

9 月非農數據呈現矛盾訊號，讓利率市場預期急速擺盪。前期數據遭大幅下修，8 月非農甚至減少 4,000 人，凸顯勞動市場動能仍不穩定。然而，最新新增就業達 11.9 萬人、遠高於市場原估的 5 萬人，也象徵需求仍有韌性。

就業數據出爐後，市場起初因失業率升至 4.4%、創近四年新高，而押注 Fed 可能在 12 月再度降息，使「維持利率不變」的機率從約 80% 短暫降至約 67%。但隨著強於預期的新增就業與近期多位 Fed 官員的偏鷹語氣發酵，降息期待迅速降溫、押注再度回落。

截稿前，芝商所 FedWatch 工具顯示，市場預期 Fed 在 12 月維持利率不變的機率約六成，降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性則落在四成左右，整體預期未再出現明顯變動。

Principal Asset Management 全球策略長 Seema Shah 指出：「今天的就業報告不太可能左右 12 月的利率決策。」她強調，除非勞動市場出現更明顯惡化，單月數據不足以撼動 FOMC 的審慎立場。市場普遍認為，在缺乏更強烈警訊下，12 月維持利率不變仍是較大機率。

Fed 分歧擴大：鷹派與鴿派各取所需，辯論更加拉鋸

《華爾街日報》(WSJ) 被視為 Fed 傳聲筒的記者 Nick Timiraos 評論指出，9 月報告非但未縮小分歧，反而「讓謎題更複雜」，讓 12 月降息與否的辯論更加難以收斂。他認為，這份數據同時提供鷹派與鴿派各自的解讀空間，讓雙方都能從中找到支持自身立場的理由。

對鷹派而言，新增就業強於預期代表經濟仍具韌性，不需要急於降息；在通膨未回到 2% 目標前，提前放鬆政策可能削弱抗通膨進展。但在鴿派眼中，失業率升至 4.4% 是更值得警惕的訊號。Timiraos 指出，失業率是最能「乾淨反映」勞動供需變化的指標，因此其攀升格外重要。

此外，7 月與 8 月數據遭大幅下修，顯示實際雇用比初估更疲弱。他形容，勞動市場在夏季已「慢到近乎停滯」，7 至 9 月平均每月就業僅新增約 4.7 萬人，甚至低於維持人口成長所需水準，整體動能比表面更弱。