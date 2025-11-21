財報炸裂也救不了？輝達狂飆變跳水 華爾街驚呼「應收帳款」嚇壞市場

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-21 04:47

人工智慧 (AI) 巨頭輝達 (NVDA-US) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管輝達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。

輝達狂飆變跳水 華爾街驚呼「應收帳款」嚇壞市場 (圖：shutterstock)

Bokeh Capital Partners 執行長兼創辦人 Kimberly Forrest 指出，輝達 應收帳款 明顯攀升的情況，可能成為讓交易員卻步的關鍵因素。

‌



最新財報顯示，輝達第三季應收帳款從 230.65 億美元增至 333.91 億美元，有四家直接客戶的銷售額佔比超過總營收的 10%。客戶 A 佔 22%，客戶 B 佔 15%，客戶 C 佔 13%，客戶 D 佔 11%。

Forrest 質疑，若產品真如外界所稱「供不應求」，市場自然會想知道：「既然東西賣得這麼快，為何貨款沒有及時入帳？」

輝達 Q3 應收帳款明顯攀升 (圖：輝達)

Miller Tabak 市場策略師 Matt Maley 也認為，週四的市場氣氛受到一項根本性疑慮牽動，即 AI 是否能創造足夠的營收與利潤來支撐當前龐大的基礎建設投入。

他強調：「AI 的獲利能力是否真如市場所預期，這才是所有投資人心中最關鍵的問題。」

他亦補充，交易員擔心如今針對 AI 的投資在五年後是否依然具有利潤。「因此，投資人會認為『我得 先獲利了結 一些籌碼』。」

知名分析師陸行之看好輝達有望帶動科技股止跌回穩，不過他也點出「唯一的遺憾」在於輝達庫存仍在堆高。他提醒，供應鏈最擔心的情況，就是大客戶在旺季時大量下單，卻在之後突然急轉向，造成整體供應鏈承壓。

Stifel 分析師 Ruben Roy 研判，關於 AI 基礎設施支出增長恐難以為繼的擔憂，不太可能消退。

Elazar Advisors 分析師 Chaim Siegel 指出，輝達目前的爆炸性成長，有相當大一部分其實來自「本身仍在虧損的新創公司」或「尚未獲利的 AI 專案」。

他警告，這種 封閉式循環 一旦反轉，結果可能會相當慘烈。除非這些公司同時踩剎車、減少支出並開始展現獲利，但他強調，這幾乎是不可能發生的情況。

輝達週四跌幅一路擴大至超過 3%(圖：shutterstock)

不過，Jefferies 分析師 Brian Curtis 指出，在市場充滿 AI 疑慮之際，輝達藉 GB300 出貨交出優於預期的成績，有助支撐年底前的 AI 投資情緒，並將目標價自 240 美元上調至 250 美元。

投行 Melius Research 分析師 Ben Reitzes 也將目標價自 300 美元升至 320 美元，分析師認為營收加速超過 65%，加上在大規模下仍維持高利潤率，再加上 AI 正帶來他這輩子看過最大的科技變革，使其估值應高於明年預估盈餘的約 25 倍。

黃仁勳：Blackwell 火熱到難以置信 駁斥 AI 泡沫

輝達公布 2026 財年第三季 (截至 2025 年 10 月 26 日) 財報，調整後每股盈餘 1.30 美元，優於去年同期的 0.78 美元；營收報 570.1 億美元，年增 62%，也超越市場預期的 548 億美元。

佔主要收入來源的資料中心業務，包括新一代 Blackwell 與前一代 Hopper 系列，本季營收成長 66% 至 512.2 億美元，明顯優於預估。

財務長 Colette Kress 表示，Blackwell 帶動的需求使公司擁有前所未見的營運可見度，並重申輝達從今年初至 2026 年底的營收可見度已達 5000 億美元，未來仍具額外成長空間。

她指出，長期機會中約有一半來自超大規模業者 (Hyperscalers) 加速導入生成式 AI 與加速運算。

Blackwell 的出貨受微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及 Alphabet (GOOGL-US) 等科技巨頭推動，黃仁勳形容需求「爆表」，雲端 GPU 幾乎全面售罄。 Kress 補充，GB300 晶片在本季約占 Blackwell 營收的三分之二。

輝達資料中心旗下的網路設備同樣保持強勁，營收較去年大增 162%。遊戲業務方面，本季營收成長 30% 至 42.7 億美元，毛利率為 73.6%，略高於市場預期的 73.4%。

在中國市場與地緣政治方面，Kress 表示，輝達專為中國設計的新 H20 晶片本季銷售約 5000 萬美元，而美國更嚴格的出口限制使 Hopper 世代產品的「大額採購訂單」未能落地。她強調公司對此結果感到失望，但仍將持續與監管單位溝通。

針對外界對 AI 泡沫的質疑，執行長黃仁勳強調，輝達看到的是截然不同的局面，由三項平台轉移同時推動：

從 CPU 到 GPU 的加速運算；

生成式 AI 取代傳統機器學習；

以及代理式 AI 的新應用。

他指出，不僅超大規模客戶，更多產業也正轉向輝達平台，且公司技術能支持所有主要 AI 模型，包括 OpenAI、Anthropic、xAI 與 Gemini。

他還回應外界對與 OpenAI「循環投資」的質疑，強調此舉旨在擴大生態系並支持合作夥伴成長。

展望後市，輝達預估第四財季營收約為 650 億美元，正負 2%，高於市場預估的 618.4 億美元。