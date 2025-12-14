鉅亨網新聞中心 2025-12-14 18:00

一場震動全球金融市場、在短短數日內蒸發約 400 億美元市值的加密貨幣風暴，終於迎來關鍵的司法裁決。美國紐約南區聯邦地方法院於 12 月 11 日做出歷史性判決，Terraform Labs 創始人兼執行長權渡衡（Do Kwon）因在 Terra／LUNA 生態系崩盤事件中涉及多項詐欺罪行，被判處 15 年有期徒刑。

權渡衡400億美元騙局落幕！LUNA加密貨幣創辦人被判15年。(圖：Shutterstock)

在曼哈頓聯邦法院的判決庭上，主審法官 Paul Engelmayer 措辭嚴厲，將本案定調為「一場史詩級、跨世代的騙局」。

‌



他指出，權渡衡所造成的損失規模「令人瞠目結舌」，即便是在經手過無數重大金融案件的紐約南區，也極為罕見。

值得注意的是，檢方原先建議的刑期為 12 年，但 Engelmayer 最終裁定加重至 15 年。

他強調，權渡衡的行為造成「非同尋常的財務與人道傷害」，必須透過長期監禁來「剝奪其再犯能力」，以防止類似災難重演。

法官在庭上直言不諱地指出權渡衡的欺騙本質：「你選擇了說謊。」

他特別提及權渡衡過去在社群媒體上的言論，包括在危機爆發時安撫投資者的「正在部署更多資金。兄弟們，穩住」，以及那句引發爭議的「我不與窮人辯論」，如今看來格外諷刺。

Engelmayer 甚至將權渡衡形容為「邪教領袖」，指控他利用投資人毫無保留的信任，構築出一個虛假的金融帝國。

投資人證詞：積蓄歸零的人生悲劇

庭審過程中，多名受害者的證詞令人心碎。一名來自烏克蘭的男子表示，他將 17 年來累積、將近 20 萬美元的全部積蓄投入 UST，正是因為相信權渡衡公開保證「資金是安全的」。

Terra 崩盤不僅摧毀無數家庭的畢生積蓄，也在全球多地引發悲劇。法庭文件顯示，部分投資人因無法承受巨大財務損失與心理壓力，最終選擇結束生命。

這場事件同時被視為 2022 年「加密寒冬」的起點。Terra 崩盤引發骨牌效應，接連拖垮三箭資本（Three Arrows Capital）、Celsius Network 等大型加密機構，並成為後來 FTX 崩潰的重要導火線之一。

死亡螺旋：算法穩定幣的致命缺陷

這場金融風暴的核心，來自 2022 年 5 月 Terra 生態系的算法穩定幣 UST 及其姊妹代幣 LUNA 的全面崩盤。

與以美元或流動資產作為儲備的穩定幣不同，UST 完全依賴演算法與 LUNA 的套利機制，試圖維持與美元 1 比 1 的掛鉤。

然而，其極為脆弱。檢方指出，權渡衡長期誇大 UST 所謂「自我修復」機制的穩定性，並持續向市場傳遞不實資訊。

其中最關鍵的謊言之一，是他聲稱南韓主流支付應用 Chai 已大規模採用 Terra 區塊鏈進行支付結算，但實際上雙方從未有實質技術整合。

為吸引資金流入，權渡衡更透過 Anchor Protocol 為 UST 存款提供近 20% 的年化報酬率，遠高於市場正常水準。

法院最終認定，這種高收益完全仰賴 Terraform Labs 不斷補貼資金，本質上是一種不可持續的「類龐氏模式」。

當市場信心動搖、投資人開始拋售 UST，系統迅速陷入「死亡螺旋」：UST 脫鉤後，機制被迫大量增發 LUNA 以支撐價格，導致 LUNA 價格暴跌；LUNA 崩潰又進一步削弱市場對 UST 的信任，形成惡性循環。

最終，兩種代幣在數日內幾乎歸零，400 億美元市值瞬間蒸發。

崩盤後，權渡衡展開長達數月的跨國逃亡，一度成為全球最知名的通緝人物之一。直到 2023 年 3 月，他才在蒙特內哥羅因使用偽造護照遭到逮捕。

隨後，美國與南韓就引渡權展開漫長法律攻防，最終由美國取得優先審判權。

今年 8 月，權渡衡面對電匯詐欺、共謀詐欺等多項重罪選擇認罪，並同意沒收約 1,900 萬美元非法所得及多處房產。

15 年刑期夠不夠重？

儘管 15 年刑期已高於檢方原先建議，但在加密貨幣社群內，對於「是否判得太輕」的爭論仍十分激烈。

部分意見領袖將權渡衡的刑期，與歷史上其他金融詐騙案主嫌相比：

伯尼・馬多夫（Bernie Madoff）：涉案金額約 650 億美元，判刑 150 年

艾倫・史丹佛（Allen Stanford）：涉案約 70 億美元，判刑 110 年

湯姆・彼得斯（Tom Petters）：涉案約 37 億美元，判刑 50 年

相較之下，權渡衡造成約 400 億美元損失，卻僅判 15 年，讓不少投資人難以接受。甚至有人諷刺表示：「他出獄時才五十多歲，是不是準備再來一個 Terra 2.0？」