美國最高法院即將裁定美國總統川普徵收的關稅是否合法，這項判決對總統權力的範圍具有深遠的影響。為此，《巴隆週刊》根據與貿易律師、政策顧問和策略師的對話，整理出了三種可能結果。

《巴隆》解析：美國最高法院裁定川普關稅案「三大」可能結果。

根據報導，對於希望獲得退款的美國進口商以及錢包日益縮水的消費者而言，此案事關重大。然而，對市場的影響預計將較為有限。

不過，無論結果如何，這項裁決可能不會改變白宮將關稅作為一項政策工具的使用。

此案的核心是川普在 2024 年 4 月援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）所頒布的關稅措施。

當時，川普表示美國貿易逆差威脅國家安全和經濟，並據此對幾乎所有美國貿易夥伴徵收所謂的「對等」關稅，其稅率目前介於 10% 至 40% 之間。

今年稍早，下級法院在兩宗獨立的案件中裁定這些 IEEPA 關稅違法，原告均為質疑川普根據該法案徵收關稅權力的小企業團體。

川普政府隨後向最高法院提出上訴，最高法院將這兩宗案件合併審理。

由於此案涉及國會與行政部門之間的權力分立，以及構成緊急權力的標準，因此其判決影響將超越貿易領域，具有廣泛的影響。

若白宮必須尋求其他方式來維持其關稅制度，這項裁決也可能為政策帶來新的不確定性。

判決預期與可能情景分析

法律界人士認為本週作出裁決的可能性很小，大多數人預計將在 2026 年初作出決定。

預測市場 Polymarket 認為，法院裁定政府敗訴並推翻至少部分根據 IEEPA 徵收的關稅的可能性為 76%。不過，分析師和律師們正在為多種可能的情景做準備。

以下是根據 《巴隆》整理出的三種可能結果：

情景一：混合式裁決

最高法院可能採取的其中一條路徑是，裁定使用 IEEPA 的針對國家層面的「對等」關稅違法，但仍保留針對中國和加拿大芬太尼流動的相關關稅。

前美國商務部官員、Crowell Global Advisors 執行董事 Monica Gorman 表示，法院可能希望避開芬太尼等國家安全問題，但對於經濟驅動的關稅，由於存在其他法律途徑可徵收，法院可能更傾向於作出不利裁決。

此外，法院也可能採取更為狹隘的做法，避免觸及更棘手的憲法問題。

King & Spalding 合作夥伴、前美國貿易官員 Ryan Majerus 表示：「法院可能會採取中間立場，制定某種標準，要求使用緊急法規時需要有正當理由，使其適用範圍更窄。他們可能不會對關稅的實施期限設定限制，而是會找出其他指標或參數來決定如何解除關稅。」

如果混合式裁決要求政府退還關稅，進口商將是最大的受益者，這也是大法官可能權衡的案件的一個方面。

然而，由於 IEEPA 關稅約佔今年迄今所徵收關稅收入的一半，這可能會加劇債券投資者對財政赤字的擔憂。

情景二：法院裁定 IEEPA 關稅違法

第二，法院可能裁定 IEEPA 關稅違法，如此一來，進口商的關注點將會是已支付關稅的退款問題。

一些分析師表示，法院可能會建議一個行政程序來處理退款，這對美國海關和邊境保護局來說，在後勤上將是一項艱鉅的任務。

但翰宇國際律師事務所合夥人、川普第一任期國家經濟委員會前副主任 Everett Eissenstat 預測，最高法院會將該問題發回國際貿易法院，由其確定行政程序，或將其交給其他美國機構。

退款可能會引發對關稅收入去向的質疑。據估計，關稅收入每年高達 3500 億美元，這筆收入緩解了人們對財政赤字的擔憂。

如果關稅被認定違法並觸發退款，減少的關稅收入可能加劇對國家長期財政健康的擔憂，並推高長期美國國債的殖利率。

然而，隨著與關稅相關的通膨擔憂緩解，短期利率可能會下降。

儘管如此，任何推翻 IEEPA 關稅的整體經濟影響可能較小。部分原因是因為至今為止，這些關稅的影響比預期的要小，而且海外的報復行動也有限。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）估計，全面取消這些關稅將使有效關稅率降低近五個百分點，為明年的全球經濟增長帶來適度的 0.2 個百分點的溫和提振。

而且，政府仍然可以找到其他途徑來徵收關稅。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）此前就表示，美國政府有多種途徑重建 IEEPA 的關稅體系。

情景三：法院維持關稅有效

最後，最高法院也可能維持政府使用 IEEPA 的決定，並推翻下級法院認為川普濫用權力的裁決。

自 2007 年以來，最高法院受理的案件中，約有 70% 的時間是推翻下級法院的裁決。

這對市場來說可能代表維持現狀，但在政治上以及對投資者和公司而言，將產生更為廣泛的長期影響。

Eissenstat 表示：「這將是權力從國會完全轉移到行政部門，不僅在本屆總統任期內，未來各屆政府也會讓事情變得更加不穩定。當出現外交政策問題時，關稅將成為總統工具箱裡的瑞士軍刀。」

白宮其他關稅選項

策略師表示，如果白宮在最高法院敗訴，仍有多種方式可以彌補關稅收入的損失。

海運、能源和物流解決方案公司 Crowley 表示，這可能包括將正在進行的針對機器人與工業機械、藥品和半導體的部門關稅調查、針對不公平貿易行為的「301 條款」調查，以及諸如允許在一段時間內徵收關稅的「122 條款」等其他途徑結合起來。

Veda Partners 經濟政策研究主管 Henrietta Treyz 表示，雖然白宮可能會找到其他方式對轉運商品的東南亞國家徵收關稅，或繼續保持對歐洲或加拿大進行「301 條款」或「232 條款」調查的威脅，但它可能願意放棄對更積極的親密盟友，如英國和墨西哥徵收關稅。

分析師預計，無論法院的判決結果如何，政府推出的許多初步貿易協議仍將維持不變。其中一個原因是這些協議不僅僅是關於貿易，還涉及國家安全和其他使其難以拆分的議題。

此外，政府已準備了一系列部門關稅和其他關稅，為維持初步協議提供籌碼，並限制反制行動。

瑞銀全球財富管理美洲固定收益主管 Kurt Reiman 表示：「在 IEEPA 之後，政府可用於徵收關稅的工具更加有限，但他們仍然擁有一定的籌碼，這對於避免貿易戰至關重要。」

然而，美國人對當前經濟背景的不滿，可能會阻礙川普在 2026 年中期選舉年進一步提高關稅。分析師表示，這可能會將有效關稅率控制在 15% 左右。

《巴隆》指出，這對消費者來說是個好消息。但無論判決結果如何，都不會終結貿易的不確定性。