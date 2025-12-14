鉅亨網新聞中心 2025-12-14 20:00

《經濟學人》分析指出，美國最新的《國家安全戰略》文件暗示了對歐洲的蔑視、對拉丁美洲的欺壓，以及對亞洲的曖昧態度，讓盟國有充分理由相信，他們「必須非常擔心」。

根據《經濟學人》，盟友擔憂的原因有二：首先，美國外交政策很可能繼續朝更糟的方向滑行；其次，決策過程高度反覆無常，使盟友難以信賴任何口頭承諾，即使出自美國總統川普本人之口。

因此，對於美國的朋友而言，寄望於「也許不會那麼糟」並非策略，為最壞的情況做好準備才是更務實的選擇。

這份長達 32 頁的文件對美國最古老、最親密的盟友發出了明確的警訊：

第一，「大規模移民」成最大威脅。 戰略宣稱西方國家面臨的最大威脅是「大規模移民」，並承諾支持歐洲那些承諾「守住邊境」的民粹右翼政黨。

大二，隻字不提俄羅斯威脅。 文件中竟沒有任何一句「俄羅斯可能構成威脅」的表述。如果從最糟糕的角度解讀，這幾乎可以被視為美國在暗示，歐洲理應落入俄羅斯的勢力範圍之內。

此外，川普為停止烏克蘭戰爭所提出的最新設想，同樣令歐洲領導人保持高度懷疑。

該設想包括動用被凍結的俄羅斯資產，以幫助恢復歐洲、烏克蘭和俄羅斯之間的商業聯繫，同時讓美國企業從中獲利。

這項提議甚至包括讓歐洲重新購買俄羅斯能源，而克里姆林宮曾在 2022 年殘酷地利用過這種依賴關係。

其他地區同樣有理由憂心。這份《國家安全戰略》宣布，美國將重新調整軍力部署，以確保美國繼續作為西半球的「頭號老大」。

美國將重拾「門羅主義」 這一點在拉丁美洲極為不得人心，因為整個大陸至今仍對美國在 20 世紀的政治干預和「炮艦外交」耿耿於懷。

然而，自今年 1 月 20 日起，「門羅主義」（即美國必須在自己「後院」佔據壓倒性優勢）就一直是其外交政策的底層前提。

《經濟學人》指出，美國盟友真正的擔心在於，這屆政府可能確實正在朝著《國家安全戰略》所描繪的方向一步步靠攏。

華盛頓政壇盛傳，在未來一年左右的時間裡，那些最支持美國傳統盟友的「圈內人」，例如現任國務卿盧比歐（Marco Rubio），很可能會被排擠出局。

同時，更激進的「讓美國再次偉大」派系人物正在迅速上升。

不過，報導也提到，國會中鷹派共和黨人所能接受的極限畢竟有限，而情報機構和軍隊高層也可能會抵制、拖緩那些在他們看來魯莽或欠考慮的政策調整。

從《國家安全戰略》的品質看，這份戰略文件行文粗糙草率，暗示它很不尋常地並未真正代表整個政府已經成型的統一共識。

最後，報導必須考慮川普的想法。據觀察，川普對這份戰略文件的內容在若干時刻顯得頗為陌生。

《經濟學人》指出，他一向以極強的交易心態聞名，又經常反覆改口。一份他很可能根本沒有通讀過的文件，自然不足以被視為預測其行為的可靠依據。