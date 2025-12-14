鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-12-14 21:50

未來一週，包括歐洲、英國和日本在內全球至少 9 國央行將舉行利率會議，同時還有美國 11 月非農就業數據、12 月採購經理人指數 (PMI) 初值及美國、英國和歐元區三地最新通膨數據將出爐，這些數據將讓市場一窺美國經濟狀況，並對市場年底走勢提供指引。

本週操盤筆記：美非農就業、零售及全球PMI初值、歐英日央行利率決議、美光財報（圖：Shutterstock）

其他值得關注的關鍵數據還有中國周一 (15 日) 發布的工廠產出與零售數據，日本也將更新大型製造業調查、通膨和貿易數據。

本週操盤筆記 (1215-1219)

1. 美非農就業與 CPI 數據

市場本周聚焦因政府停擺而延後出爐的美國 11 月非農業就業數據及 11 月消費者物價指數 (CPI)，分別在周二(16 日) 與周四 (18 日) 發布。此前，ADP 就業報告顯示，私人部門上月減少 3.2 萬份職缺，遠遜市場預期的增加 5 千個，周二數據料將傾向下行。

根據《路透社》調查數據，美國 11 月非農業就業人數將新增 3.5 萬人。道富銀行分析師 Marvin Loh 說：「若我們開始看到就業數據出現負成長，就無法避免關於經濟衰退的討論。」

與此同時，在 11 月 CPI 發布同時，美國通膨率持續高於聯準會 (Fed) 目標，若未降溫，恐令政策路徑變更複雜。此外，美國周二也將公布 10 月零售數據。摩根士丹利經濟學家上周四 (11 日) 出具研究報告指出，仍預期明年 1、4 月降息，但若就業市場穩定下來，未來的降息可能要等到通膨放緩後才會出現。

2. 歐英日央行利率決議

在 Fed 上周三 (10 日) 宣布降息後，市場目光轉向其他主要央行，預期它們將採取不同的政策路徑。英國央行 (BoE) 決策官員在是否需要降息刺激經與就業下滑，還是升息對抗頑固通膨上意見嚴重分歧。標普分析師預期，考量到近期 GDP、招聘和物價數據表現疲軟，BoE 周四 (18 日) 將宣布降息。

歐洲央行 (ECB) 同日也將發布最新利率決議，市場估將按兵不動且一路持續至明年，主要因為近幾個月通膨率基本符合 2% 目標，經濟也已顯現復甦跡象。

相較之下，日本央行 (BOJ) 周五 (19 日) 料將決定升息，以延續其試探性貨幣緊縮政策。近期調查數據顯示，日本經濟成長加速、信心改善且物價壓力上升，但考量到地緣政治不確定性對日本出口及旅遊業造成的影響，明年底前似乎不太可能會有任何緊縮行動。

3. 全球 PMI 初值

美國、歐元區、英國、日本、印度和澳洲 12 月 PMI 初值數據本周陸續出爐，儘管上月美國繼續引領主要發達國家，印度也在新興市場保持領先地位，但美印兩國景氣擴張速度均有所放緩。與此同時，歐元區和澳洲成長則呈現加速，但英國則因政策不確定性而放緩。

4. 中國工廠、零售銷售與房市數據

中國周一 (15 日) 將公佈上月工業生產和零售銷售數據，料將分別年增 5.1% 和 2.9%，較 10 月增速略微回升，但固定資產投資活動恐將延續萎縮趨勢，今年迄今下滑 2.8%。