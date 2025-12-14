本週操盤筆記：美非農就業、零售及全球PMI初值、歐英日央行利率決議、美光財報
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
未來一週，包括歐洲、英國和日本在內全球至少 9 國央行將舉行利率會議，同時還有美國 11 月非農就業數據、12 月採購經理人指數 (PMI) 初值及美國、英國和歐元區三地最新通膨數據將出爐，這些數據將讓市場一窺美國經濟狀況，並對市場年底走勢提供指引。
其他值得關注的關鍵數據還有中國周一 (15 日) 發布的工廠產出與零售數據，日本也將更新大型製造業調查、通膨和貿易數據。
本週操盤筆記 (1215-1219)
1. 美非農就業與 CPI 數據
市場本周聚焦因政府停擺而延後出爐的美國 11 月非農業就業數據及 11 月消費者物價指數 (CPI)，分別在周二(16 日) 與周四 (18 日) 發布。此前，ADP 就業報告顯示，私人部門上月減少 3.2 萬份職缺，遠遜市場預期的增加 5 千個，周二數據料將傾向下行。
根據《路透社》調查數據，美國 11 月非農業就業人數將新增 3.5 萬人。道富銀行分析師 Marvin Loh 說：「若我們開始看到就業數據出現負成長，就無法避免關於經濟衰退的討論。」
與此同時，在 11 月 CPI 發布同時，美國通膨率持續高於聯準會 (Fed) 目標，若未降溫，恐令政策路徑變更複雜。此外，美國周二也將公布 10 月零售數據。摩根士丹利經濟學家上周四 (11 日) 出具研究報告指出，仍預期明年 1、4 月降息，但若就業市場穩定下來，未來的降息可能要等到通膨放緩後才會出現。
2. 歐英日央行利率決議
在 Fed 上周三 (10 日) 宣布降息後，市場目光轉向其他主要央行，預期它們將採取不同的政策路徑。英國央行 (BoE) 決策官員在是否需要降息刺激經與就業下滑，還是升息對抗頑固通膨上意見嚴重分歧。標普分析師預期，考量到近期 GDP、招聘和物價數據表現疲軟，BoE 周四 (18 日) 將宣布降息。
歐洲央行 (ECB) 同日也將發布最新利率決議，市場估將按兵不動且一路持續至明年，主要因為近幾個月通膨率基本符合 2% 目標，經濟也已顯現復甦跡象。
相較之下，日本央行 (BOJ) 周五 (19 日) 料將決定升息，以延續其試探性貨幣緊縮政策。近期調查數據顯示，日本經濟成長加速、信心改善且物價壓力上升，但考量到地緣政治不確定性對日本出口及旅遊業造成的影響，明年底前似乎不太可能會有任何緊縮行動。
3. 全球 PMI 初值
美國、歐元區、英國、日本、印度和澳洲 12 月 PMI 初值數據本周陸續出爐，儘管上月美國繼續引領主要發達國家，印度也在新興市場保持領先地位，但美印兩國景氣擴張速度均有所放緩。與此同時，歐元區和澳洲成長則呈現加速，但英國則因政策不確定性而放緩。
4. 中國工廠、零售銷售與房市數據
中國周一 (15 日) 將公佈上月工業生產和零售銷售數據，料將分別年增 5.1% 和 2.9%，較 10 月增速略微回升，但固定資產投資活動恐將延續萎縮趨勢，今年迄今下滑 2.8%。
在缺乏刺激措施情況下，中國 70 城房價料將延續近期跌勢，房地產投資成長恐進一步放緩。花旗經濟學家表示，儘管出口可能支撐中國工廠產出表現，但仰賴建築業的產業尚未從政策性財政支持獲得實質益處，且隨著政府補貼與「雙 11」購物節影響逐漸消退，將對零售銷售成長造成拖累。
延伸閱讀
- 【台股操盤人筆記】展望2026，聚焦AI龍頭供應鏈
- 美光今年暴漲195% 分析師看好還有更多歷史新高？
- 〈美股早盤〉甲骨文一跌牽動全場！AI股全被拖下水 標普500、那指開低
- 台股創高震盪後誰最強？真正強勢族群全面浮現：昇陽半導體、尖點、雙鴻
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇