鉅亨網新聞中心 2025-12-14 19:00

露露檸檬市值一年蒸發250億美元。(圖：Shutterstock)

露露檸檬近日宣布重大人事異動。公司公告指出，已任職超過七年的執行長 Calvin McDonald 將辭去執行長一職，相關決定將於 2026 年 1 月 31 日正式生效。

‌



不過，為確保交接順利，McDonald 將留任至 2026 年 3 月 31 日，擔任公司高級顧問。

同時，露露檸檬亦公布 2025 第三季財報。在領導層變動與財報公布後，市場反應正面。

創辦人與管理層路線分歧浮上檯面

事實上，露露檸檬創辦人 Chip Wilson 近年多次公開批評董事會與執行長 Calvin McDonald，認為公司正逐漸「失去潮流感」。

今年 10 月，Wilson 更自費在《華爾街日報》刊登整版廣告，直指管理層過度專注財務數字，卻無法吸引與激勵創意人才，甚至「誤以為自己懂產品，實際上並非如此」。

對此，McDonald 在接受《華爾街日報》訪問時回應稱，早在外界公開質疑前，他便已著手進行調整，包括針對美國市場銷售下滑推出新品、縮短產品開發與生產週期。

至於外界批評露露檸檬拓展非運動品類、形象「走向 Gap 化」，McDonald 則認為，公司在聚焦跑步、瑜伽、網球與高爾夫等核心運動項目的同時，也可在適當時機延伸至生活方式與休閒服飾。

《華爾街日報》指出，雙方在目標客群定位上亦存在明顯差異。Wilson 主張回歸為年輕、受過良好教育的職業女性設計產品。

相較之下，McDonald 則希望團隊鎖定「正念運動者」，即目標明確、積極進取，且能靈活搭配運動與生活休閒穿搭的族群。

任內擴張有成，但轉型壓力加劇

儘管爭議不斷，露露檸檬公告仍肯定 McDonald 任內的經營成果：

在其領導期間，露露檸檬年營收成長約三倍，並預期本會計年度營收可達 110 億美元；

全球業務拓展至 30 多個市場，中國躍升為第二大市場；

產品線亦從女性運動服延伸至男裝、線上通路，以及網球、高爾夫等需求快速成長的運動領域。

不過，對於公司近年顯露的結構性問題，儘管 McDonald 自 2025 第二季起已加快調整步伐，但董事會對需等到 2026 年才能看到成效顯然失去耐心。

公司在公告中表示，董事會正積極尋覓一位具備帶領企業度過成長與轉型階段經驗的新任執行長，以開啟露露檸檬的下一個發展篇章。

北美市場承壓，核心品類挑戰未解

M Science 分析師 Matt Jacob 指出，在競爭日益激烈的運動休閒市場中，露露檸檬市占率已出現下滑，尤其是公司多次嘗試挽救核心產品：女性褲裝的市占流失，但成效有限，這將成為新任執行長的一大挑戰。

公司財報亦顯示，雖然有成長，但露露檸檬的成長動能主要來自國際市場。占公司淨營收約三分之二的北美市場，自 2024 第一季以來，同店銷售額始終未見成長。

此外，露露檸檬在北美正面臨 Alo Yoga、Vuori 等新興品牌的激烈競爭，加上關稅上調與美國小額豁免政策取消，公司預估 2025 年營業收入將因此減少約 2.1 億美元。

截至 2025 年 11 月 2 日的第三季，露露檸檬淨營收年增 7% 至 26 億美元，其中北美地區下滑 2%，國際市場則成長 33%；整體同店銷售額年增 1%，但北美下降 5%，國際市場大幅成長 18%。

庫存壓力升高，促銷成常態

在獲利表現方面，露露檸檬第三季毛利年增 2% 至 14 億美元，但毛利率下滑 290 個基點至 55.6%；營業利益年減 11% 至 4.4 億美元，營業利益率亦下降 350 個基點至 17%。

由於銷售未達預期，財務長 Meghan Frank 在法說會中坦言，公司面臨較多季節性庫存需要清理。

露露檸檬第三季末庫存金額達 20 億美元，年增 11%，單位數量亦年增 4%。

Frank 表示，未來將把庫存單位控制在低於銷售量的水準，同時提高全價銷售滲透率，以降低降價帶來的獲利風險。

Jefferies 分析師 Randal Konik 觀察指出，今年 11 月一度有超過 1,200 件商品在 露露檸檬 App 上進行折扣促銷，與三、四年前約九成商品維持原價銷售的情況形成強烈對比，反映出庫存壓力顯著上升。

中國市場成為關鍵支撐

McDonald 在財報電話會議上也直言，在競爭激烈的市場環境下，消費者更加重視性價比，公司希望藉由假期人潮清理庫存，為明年春季新品上市預留空間。

露露檸檬預計，2026 年春季新款式滲透率可提升至 35%。

相較之下，中國市場表現亮眼。McDonald 強調，露露檸檬在中國維持「低折扣」品牌形象，常規銷售占比高。

2025 第三季，露露檸檬在中國淨營收年增 46%，同店銷售額成長 25%，公司預期全年成長率可達或優於先前給出的 20% 至 25% 指引上緣。

面對北美市場壓力，加大在中國市場的投入成為露露檸檬的必然選擇。