鉅亨網編譯段智恆 2025-11-20 19:21

《CNBC》報導，人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 周四 (20 日) 盤前交易大幅反彈，在公布優於預期的第三季財報後，股價在美東時間凌晨 4 點 15 分左右上漲 5.5%。財報展現出強勁需求動能，加上公司在法說會上正面回應外界疑慮，激勵整體 AI 概念股同步走揚。

空方全被打臉？輝達財報全方位反擊 盤前股價飆逾5%(圖：REUTERS/TPG)

輝達最新公布的第三季營收達 570.1 億美元，較去年同期大增 62%，並超出市場預期；公司也給出強於預期的第四季銷售展望，進一步提振市場信心。執行長黃仁勳在法說會上強調，外界近來談論的「AI 泡沫」看法與公司觀察到的情況不同，並向投資人闡述公司對產業前景的看法。

Quilter Cheviot 全球科技研究主管暨投資策略師 Ben Barringer 接受《CNBC》訪問時指出，輝達上季財報釋出兩大正面訊號：其一是毛利率擊敗預期，這對半導體類股相當關鍵；其二是公司在法說會上主動回應市場對需求與產業趨勢的多項疑慮。