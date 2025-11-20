空方全被打臉？輝達財報全方位反擊 盤前股價飆逾5%
鉅亨網編譯段智恆
《CNBC》報導，人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia) 周四 (20 日) 盤前交易大幅反彈，在公布優於預期的第三季財報後，股價在美東時間凌晨 4 點 15 分左右上漲 5.5%。財報展現出強勁需求動能，加上公司在法說會上正面回應外界疑慮，激勵整體 AI 概念股同步走揚。
截稿前，輝達 (NVDA-US) 周四盤前股價上漲 4.98%，每股暫報 195.81 美元。
輝達最新公布的第三季營收達 570.1 億美元，較去年同期大增 62%，並超出市場預期；公司也給出強於預期的第四季銷售展望，進一步提振市場信心。執行長黃仁勳在法說會上強調，外界近來談論的「AI 泡沫」看法與公司觀察到的情況不同，並向投資人闡述公司對產業前景的看法。
Quilter Cheviot 全球科技研究主管暨投資策略師 Ben Barringer 接受《CNBC》訪問時指出，輝達上季財報釋出兩大正面訊號：其一是毛利率擊敗預期，這對半導體類股相當關鍵；其二是公司在法說會上主動回應市場對需求與產業趨勢的多項疑慮。
Barringer 表示，輝達逐一談到市場上的所有「熊派論點」，包括 AI 模型規模 (Scaling Laws)、來自 OpenAI 與 Anthropic 等公司的模型需求、軟體需求、企業端需求，以及主權 AI 的需求。他補充，輝達也針對供應限制、供應鏈融資、合作夥伴關係以及中國市場提出說明，「等於把市場上所有可能的疑慮都一一點名並給予回應。」
財報與展望強勁，成功扭轉近來因估值偏高、融資壓力與晶片折舊風險等因素所形成的悲觀情緒。輝達公布業績後，不僅帶動美國 AI 概念股在盤後走強，包括超微 (AMD-US) 與博通 (AVGO-US) 等晶片股也同步上揚，電力設備與基礎建設類股如伊頓公司 (Eaton)(ETN-US) 亦受到激勵。
消息同樣推升亞洲半導體股表現，三星電子與鴻海 (富士康)(2317-TW) 周四領漲區域科技族群，反映市場對 AI 供應鏈需求的樂觀情緒。
