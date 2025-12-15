鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-15 22:03

根據《CNBC》周一 (15 日) 報導，烏克蘭總統澤倫斯基周末與美國官員會談時表示，願意放棄加入北約以換取安全保障，作為結束近四年戰爭的和平協議一部分。受此消息影響，歐洲國防股周一普遍下跌。

澤倫斯基周末在柏林與美國特使威特科夫 (Steve Witkoff) 及川普女婿 Jared Kushner 進行長達五小時會談，期間提出放棄加入北約夢想。Witkoff 表示談判「取得大幅進展」，會談周一將繼續進行。

烏克蘭長期渴望加入北約，因為根據北約條約第五條，有義務將對單一成員國的攻擊視為對所有成員國的攻擊。澤倫斯基周日表示，以放棄北約會籍換取安全保障是一種妥協，因部分西方盟友反對烏克蘭加入北約。

澤倫斯基表示，烏克蘭現在尋求與美國的雙邊安全保障，特別是類似北約第五條的保障，以及來自歐洲、加拿大和日本等國的安全保障，以防止俄羅斯再次發動侵略。他強調，這已經是烏克蘭做出的妥協。基輔認為這類安全保障對任何持久停火都至關重要。

加入北約機會本就渺茫

儘管烏克蘭公開放棄北約申請，但該國加入聯盟的機會本就微乎其微。包括親莫斯科的斯洛伐克和匈牙利在內的多個成員國反對，就連烏克蘭盟友也擔心激怒俄羅斯。

莫斯科強烈反對烏克蘭加入北約，並聲稱北約東擴是其 2022 年發動「特別軍事行動」的原因之一。

基輔堅持安全保障必須成為和平協議的一部分，但這仍是與莫斯科談判的僵持點。俄羅斯拒絕允許烏克蘭盟友參與任何維和部隊。

歐洲國防股應聲下跌

受和平談判進展影響，歐洲國防類股周一普遍下跌。德國最大軍火商萊茵金屬 (Rheinmetall)、軍事技術專家 Hensoldt、坦克製造商 Renk 及瑞典戰機製造商紳寶 (Saab) 股價皆走跌。