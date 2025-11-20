鉅亨網編譯段智恆 2025-11-20 21:00

根據《彭博》周四 (20 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 今年股價飆升 55%，在「美股七雄」中表現最佳。外界半年前仍憂心 Google 可能成為人工智慧 (AI) 競賽下的受害者，如今疑慮已反轉成「估值是否過高」的新焦點。

巴菲特都忍不住買！Alphabet股價狂飆後最大疑問：太貴了？(圖：REUTERS/TPG)

在 AI 產品進展、雲端業務成長與反壟斷風險緩和等因素推動下，Alphabet 股價節節走高，也成為 2025 年標普 500 指數第二大拉抬來源，僅次於輝達 (NVDA-US)。最新跡象顯示，連向來對科技股戒慎的「股神」巴菲特都在第三季買進 Alphabet，持股市值約 49 億美元，引發市場矚目。

巴菲特買進推升市場信心

Rational Equity Armor Fund 投資組合經理 Brian Stutland 表示，在當前經濟環境下，Alphabet 是具備順風條件的股票之一。近期股價於大盤走弱時逆勢上漲，並在推出新版 Gemini 人工智慧模型後獲得華爾街正面回饋，使公司在標普 500 中的表現更加突出。

Alphabet 的股價在兩周內持續走強，展現市場對其技術進展的信心。該公司的最新 Gemini 版本提升了推理與程式碼能力，也使外界對 Google 在 AI 競賽中的布局更加肯定。Stutland 指出，Alphabet 正朝著 AI 應用的新方向前進，也逐漸擺脫多年來「可能被拆分」的壟斷疑慮，讓本益比重新回到較高區間。

估值升至高檔 危機與動能並存

隨著股價攀升，Alphabet 目前的本益比已達預估獲利的 25 倍，為 2021 年以來未見的高位，也明顯高於過去十年的平均約 20 倍。雖然這個水準仍低於「美股七雄」指數整體約 30 倍的水準，且僅 Meta(META-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 本益比更低，但在多數大型科技股中，Alphabet 的估值已接近近年高點。

AlphaCore Wealth Advisory 投資長 Eric Gerster 分析，今年中期市場對 Google 搜尋業務的擔憂開始下降，尤其是在更多證據顯示 Gemini 的大型語言模型表現優異後，外界重新認為 Google 在 AI 競賽中的地位比過去一年所想像的更具優勢。他指出，隨著市場對 Google 維持搜尋主導地位的信心回升，股價也大幅回彈。

儘管如此，Gerster 表示，估值仍限制了科技股的進一步上漲空間，Alphabet 未來的股價走勢恐怕更依賴 AI 產品能否持續實現成果，而非估值本身提供的提升空間。

業務成長助益評價 市場仍盯 AI 成果

除了 AI 進展之外，Alphabet 旗下其他事業群的成長也帶動市場情緒。其中，自動駕駛子公司 Waymo 本周宣布將在邁阿密、達拉斯、休士頓、聖安東尼奧與奧蘭多五座城市展開自動駕駛測試與落地計畫。YouTube 應用程式的月活躍用戶突破 20 億人，也為公司帶來擴張優勢，彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Mandeep Singh 指出，這項規模將持續為 Alphabet 提供擴散能力。