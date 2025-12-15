鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-15 19:10

主張在太空蓋資料中心的億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)，周一 (15 日) 在社群平台 X 上，公開表達對核電的強烈質疑，他批評，在地球上建造小型核電反應爐「簡直愚蠢至極」。

馬斯克強調，太陽本身已是天空中一個巨大的、免費的核聚變反應爐。他認為太陽產生的能量，足以滿足整個太陽系所有的能源需求，因此在地球上建造小型核聚變反應爐，本質上是一種經濟上的浪費。

(來源: 馬斯克 X 帳號)

此前，馬斯克已預言，太陽能電力將成為人類文明中「絕對最重要的能源來源」。他曾在 2023 年的播客節目中提出，僅需一塊 100 英里乘 100 英里的太陽能板，便足以滿足整個美國的電力需求。

為了應對未來計算集群對電力和冷卻不斷攀升的綜合需求，馬斯克在最新的太空 AI 設想中，計畫每年部署 100GW 的太陽能 AI 衛星，規模堪比美國全國電力的四分之一。

他解釋稱，在太空中可以利用持續的太陽能，因為太空永遠陽光充足，故實際上不需要電池。同時，太空中的太陽能電池板因為不需要玻璃或框架，反而會更便宜，而冷卻也只需輻射冷卻。