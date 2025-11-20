鉅亨網編譯段智恆 2025-11-20 19:59

《彭博》周四 (20 日) 報導，日本首相高市早苗近日將台灣衝突與日本安全相連結，引發北京強烈不滿。中國已祭出一系列熟悉的施壓手段，包括暫停日本海鮮重啟進口進程、警告旅客赴日風險，以及取消日本藝人表演活動。然而，北京迄今仍未啟動過去最具威懾力的反制工具——稀土出口管制。

台海言論爭議升溫！中國加碼施壓日本 卻仍避打稀土牌(圖：REUTERS/TPG)

稀土曾是中國對日本施壓的重要利器。2010 年，因領土爭議，北京實施事實上的稀土禁運，迫使日本緊急尋找替代來源，震驚全球供應鏈。如今，分析人士認為，北京可能不會重演此舉。與當年不同的是，中國近年已多次展現其在稀土挖礦與加工上的全球主導地位，此舉也讓各國意識到供應集中問題，並加速尋找替代方案。

此外，美國總統川普上月與中國國家主席習近平在南韓會面後聲稱，雙方已就稀土出口管制達成旨在「惠及全球」的協議。若北京此時針對日本採取強硬稀土措施，不僅恐破壞雙方脆弱的協調，也可能引發川普的不滿。川普已公開表示願意「給高市早苗任何她需要的支持」，使北京更需謹慎處理這一議題。

中日關係緊繃 北京升級施壓但避免觸及敏感紅線

美國駐日大使葛拉斯 (George Glass) 重申華府對高市的支持，凸顯此事的國際敏感性。亞洲協會政策研究所的前美國談判官柯特勒 (Wendy Cutler) 指出，若北京啟動稀土反制，不僅可能激怒日本，也會加深其他貿易夥伴對中國供應可靠性的疑慮，進一步加速全球建立替代供應鏈的努力，並促使各國與美國加強合作。

目前北京採取的反制仍限於象徵性與民生層面，包括重啟進口海鮮的計畫被中止、旅遊警示升級，以及日本藝人活動因「設備故障」被倉促取消。中國商務部發言人何永謙 (He Yongqian) 警告，若高市「持續走錯路」，中國將採取進一步行動。

本周中日外交官會談未能有效緩和情勢，北京仍對會談結果表達不滿。若局勢升級，外界預期中國可能擴大對日本商品的限制、阻止中國旅客赴日，或對在中國設廠的日本企業施壓，類似 2017 年中國反制韓國部署薩德系統時對韓企採取的手段。

日本企業面臨風險 稀土供應成關鍵變數

目前情勢已對部分日本企業構成不確定性。豐田汽車今年宣布在上海投資 20 億美元設廠，加速轉向電動車市場，如今也面臨在華市場風險升溫的可能。其他企業如迅銷 (Fast Retailing, Uniqlo 母公司) 與日本便利商店品牌等，也可能成為報復對象。

儘管如此，專家普遍認為，北京短期內不會動用稀土管制。美國智庫「戰略暨國際研究中心」經濟主管勒克 (Philip Luck) 指出，限制市場准入通常具有較低的國際形象代價，中國深知自己若被視為「不可靠的供應者」，將衝擊其全球製造中心地位。

2010 年的稀土事件也促使日本大幅降低對中國的依賴。日本能源經濟研究所資深研究主管 Tadanori Sasaki 則表示，日本將對中國的稀土依賴降至約 60%，雖近期回升至七成以上，但仍比多數國家擁有更強的緩衝力。日本也擴大採購澳洲萊納斯稀土公司 (Lynas Rare Earths) 的供應來源，其重稀土產能已開始生產。

北京策略更趨隱晦 稀土牌恐以「低調方式」使用

報導指出，即使北京選擇針對稀土動手，可能也不會採取高調禁止出口，而是透過拖延文件、放慢審批、或引導供應商減少與日本合作等方式進行。康乃爾大學教授卡爾森 (Allen Carlson) 表示，這些動作會讓其他國家更加警惕，思考「如果中國能這樣對日本，下一個會不會是我？」